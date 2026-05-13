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13 de mayo de 2026 - 15:55
Policiales.

Hinchas de Gimnasia de Jujuy denunciaron maltrato y violencia de la policía de Tucumán

Hinchas de Gimnasia de Jujuy denunciaron que la Policía de Tucumán reprimió con palazos y balas de goma tras el partido ante San Martín.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La odisea delos hinchas de Gimnasia de Jujuy en Tucumán

La odisea de los hinchas de Gimnasia de Jujuy en Tucumán

Hinchas de Gimnasia de Jujuy denunciaron maltrato policial y agresiones de la policía de Tucumán. Fue en el límite entre esa provincia y Salta cuando fueron demorados varias horas, en el ingreso al estadio y luego del partido.

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“Llegamos tres colectivos con casi 200 personas a Trancas antes de las seis de la tarde, nos hicieron bajar y nos revisaron de pies a cabeza. Estuvimos más de dos horas y recién subimos al colectivo a las 8.30”, relató el hincha que viajó ilusionado.

Operativos con hinchas de Gimnasia de Jujuy en Tucumán

Operativos con hinchas de Gimnasia de Jujuy en Tucumán

“Nos pidieron los documentos y nos demoraron. Nos decían que eran órdenes. La gente se molestó y nos bajamos para reclamar, pero se nos vinieron encima Infantería y efectivos de los grupos especiales”, afirmó. “El Jefe de la Policía nos confesó que tenían la orden de que no pasemos. Ya eran más de las 21 horas”, lamentó.

Pero los afortunados que sí llegaron al estadio La Ciudadela tampoco tuvieron suerte. El ingreso fue desordenado, con maltratos de los policías a los hinchas, más allá de la buena convivencia que hubo con los hinchas locales.

Sin embargo, la situación empeoró al finalizar el encuentro. Según denunciaron los hinchas jujeños, la salida del estadio terminó con corridas y violencia policial. Aseguraron que, al término del partido, la Policía reprimió cuando se retiraban sin causar disturbios.

Agresión de policías contra hinchas del Lobo

Denuncian palazos y balas de goma

A través de videos registrados en la zona de La Ciudadela, se observaron corridas y momentos de tensión entre los efectivos policiales y los hinchas de Gimnasia. En algunas imágenes se ve a policías montados a caballo pegando palazos a simpatizantes que se retiraban del estadio tras el encuentro.

Los hinchas jujeños denunciaron además el uso de balas de goma, lo que dejó personas heridas durante el operativo de desconcentración. La Policía de esa provincia argumentó que hubo agresiones a efectivos, pero todos se retiraron sin provocar incidentes.

Dos detenidos en Tucumán

Dos jujeños detenidos antes del partido. El Sistema Tribuna Segura detectó a una mujer con solicitud de paradero y a un hombre con pedido de captura por una causa de lesiones leves agravadas por violencia de género.

Mujer detenida en Tucumán
Hinchas de Gimnasia de Jujuy detenidos en Tucum&aacute;n

Hinchas de Gimnasia de Jujuy detenidos en Tucumán

Tras la intervención, la mujer fue trasladada a la Comisaría Seccional 3ª para quedar a disposición de la Justicia, mientras que el hombre, que tenía pedido de captura por una causa de lesiones leves agravadas por violencia de género, también fue trasladado a la Comisaría.

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