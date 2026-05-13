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13 de mayo de 2026 - 08:37
Deportes.

Álvaro Carranza dirige a Gimnasia de Jujuy: cómo le fue al Lobo con este árbitro

AFA confirmó la terna arbitral para el partido entre Gimnasia de Jujuy y Templery por la Fecha 14 de la Primera Nacional.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Álvaro Carranza - Árbitro

Álvaro Carranza - Árbitro

La designación de Álvaro Carranza como árbitro del partido entre Gimnasia de Jujuy y Temperley fue confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la Fecha 14 de la Primera Nacional. El encuentro se jugará el próximo domingo, cuando el Lobo reciba al Gasolero en una nueva jornada del torneo.

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El juez principal estará acompañado por José Castelli como asistente 1 y Hernán Vallejos como asistente 2. En tanto, Nelson Bejas será el cuarto árbitro.

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El antecedente de Carranza con Gimnasia de Jujuy en 2026

Álvaro Carranza volverá a dirigir a Gimnasia de Jujuy en la temporada 2026, luego de haber estado a cargo del partido ante Chaco For Ever.

Ese cruce correspondió a la Fecha 7 de la Zona B de la Primera Nacional y terminó con victoria del Lobo por 2-1, con goles de David Gallardo y Delfor Minervino.

Según los registros, Carranza mostró cuatro tarjetas amarillas y no hubo expulsados. Hasta el momento, fue el único partido en el que dirigió al equipo de Hernán Pellerano en el actual torneo.

Embed - Chaco For Ever 1-2 Gimnasia de Jujuy | Primera Nacional | Fecha 7 (Interzonal)

Los partidos de Carranza en la Primera Nacional 2026

Desde el inicio del campeonato, Álvaro Carranza dirigió siete partidos de la Primera Nacional. El resto de sus presentaciones en 2026 correspondieron a Copa Argentina y Liga Profesional.

Los encuentros que dirigió en la Primera Nacional fueron:

  • Gimnasia y Tiro 2-1 Colegiales
  • Mitre 1-0 Estudiantes de Caseros
  • Rafaela 1-0 San Martín de San Juan
  • Chaco For Ever 1-2 Gimnasia de Jujuy
  • Morón 2-0 Colón
  • Bolívar 2-4 Ferro
  • San Martín de San Juan 1-1 Patronato

Tarjetas e incidencias

En los partidos con incidencias detalladas, Álvaro Carranza mostró 29 tarjetas amarillas, con un promedio de 4,83 amonestaciones por encuentro. En la Fecha 1, entre Gimnasia y Tiro y Colegiales, sacó cinco amarillas; en su siguiente partido marcó tres, mientras que en la victoria de Gimnasia de Jujuy ante Chaco For Ever mostró cuatro.

El partido con mayor cantidad de amonestaciones fue Bolívar vs Ferro, donde se contabilizaron ocho tarjetas amarillas. Además, Carranza registró una expulsión directa, ocurrida en el cruce entre Morón y Colón, lo que representa al menos una roja en el 16,6% de los partidos con incidencias detalladas.

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