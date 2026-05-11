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11 de mayo de 2026 - 16:50
Jujuy.

Gimnasia de Jujuy realizará una colecta de abrigos en el 23 de Agosto

Gimnasia de Jujuy realizará una colecta solidaria de abrigos y frazadas antes del partido frente a Temperley.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasia de Jujuy realizará una colecta de abrigos en el 23 de Agosto

Gimnasia de Jujuy realizará una colecta de abrigos en el 23 de Agosto

Gimnasia de Jujuy realizará una colecta solidaria de abrigos y frazadas en la previa del partido ante Temperley, previsto para el domingo 17 de mayo en el estadio 23 de Agosto. La iniciativa busca ayudar a personas en situación de calle ante la llegada de las bajas temperaturas.

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El Club convocó a sus hinchas y a la comunidad jujeña a sumarse. Se dispondrá un punto de recepción en la entrada del estadio, donde las personas podrán acercar sus donaciones.

Qué se puede donar

La campaña tiene como objetivo recolectar abrigos y frazadas para ayudar a paliar los efectos de la temporada de bajas temperaturas. Desde la institución indicaron que lo reunido será destinado a personas en situación de calle, que enfrentan con mayor dificultad la llegada del frío extremo.

Gimnasia de Jujuy realizará una colecta de abrigos en el 23 de Agosto
Gimnasia de Jujuy realizará una colecta de abrigos en el 23 de Agosto

Gimnasia de Jujuy realizará una colecta de abrigos en el 23 de Agosto

El Lobo visita Tucumán

Gimnasia visitará este martes 12 de mayo a San Martín de Tucumán por el cierre de la fecha 13 de la Zona B de la Primera Nacional, en un partido que se jugará desde las 21.10 horas en el estadio La Ciudadela. El equipo de Hernán Pellerano llega al encuentro como único líder de la tabla.

El partido entre San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy se disputará este martes 12 de mayo desde las 21.10 horas, en el estadio La Ciudadela. Maximiliano Manduca fue designado como árbitro del partido entre el Santo y el Lobo jujeño.

Gimnasia de Jujuy y sus próximos partidos

Tras el partido de este martes en Tucumana, el Lobo jugará por la Fecha 14 de la Primera Nacional ante Temperley este domingo 17 de mayo a las 15.30. En estas horas se confirmará el equipo arbitral que tendrá la responsabilidad de llevar adelante el partido entre el equipo jujeño y el de Buenos Aires.

Por la Fecha 15, Gimnasia disputar el clásico del norte ante Gimnasia y Tiro de Salta en esa provincia, el domingo 24 a las 17 horas. Luego recibirá a Nueva Chicago el viernes 29 de mayo, choque previsto para las 21 horas en el estadio 23 de Agosto.

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