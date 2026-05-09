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9 de mayo de 2026 - 11:39
Deportes.

Un ex Gimnasia de Jujuy habría rescindido su contrato en Santiago del Estero por no ser convocado

Un ex jugador de Gimnasia de Jujuy pidió abandonar su actual club en Santiago del Estero. Algunos aducen que fue porque no era convocado para jugar en la Primera Nacional.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Tortuga Fernández en Mitre de Santiago del Estero

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Por qué se fue Tortuga Fernández de Mitre de Santiago del Estero

Según informaron medios de Santiago del Estero, “Tortuga” Fernández acordó la rescisión de su vínculo el pasado jueves, tras haber quedado afuera de la convocatoria en el encuentro ante Acassuso disputado el domingo pasado.

A partir de esa situación, el delantero habría pedido salir del club. Paralelamente, también trascendió que su salida estaría vinculada a cuestiones personales y no futbolísticas.

La baja representa una pérdida importante para el equipo dirigido por Cristian Mazzón, que actualmente ocupa el puesto 14 de la Zona A de la Primera Nacional.

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El paso de Tortuga Fernández por Gimnasia de Jujuy

En noviembre de 2025, Gustavo Fernández había oficializado mediante sus redes sociales su salida de Gimnasia de Jujuy. El delantero había llegado al Lobo en junio de ese año y había firmado contrato por seis meses.

Tras la salida de Matías Módolo como entrenador, surgió la posibilidad de que Fernández continuara su carrera en el próximo club del ex DT Albiceleste. Sin embargo, eso finalmente no ocurrió y el atacante se incorporó a Mitre de Santiago del Estero.

tortuga fernandez

El mensaje de despedida

"Cerrando una etapa para empezar una nueva. Pero sin antes agradecerle a mi familia por acompañarme en esta locura. Después a mis compañeros que desde mi llegada me trataron súper bien. Al staff del club que hacen todo lo posible por el equipo", arrancó en sus sentidas palabras el delantero.

Después, agradeció a la Comisión Directiva por permitirle hacerlo "conocer a este club y a esta hermosa ciudad" y a todas las personas que lo ayudaron tanto a él como a su familia. El mensaje estuvo acompañado por un video con imágenes de su recorrido en el club Albiceleste.

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