El acusado por el crimen de Miguel Coria tenía denuncias desde 2006 y dos condenas previas

El acusado por el crimen del jujeño en Bolivia tiene denuncias por violencia y amenazas

Los hermanos de de Miguel Coria y el abogado Rudty Casas.

La investigación por el asesinato de Miguel Ángel Coria continúa generando conmoción tanto en Jujuy como en Tarija . Durante las últimas horas, la querella reveló nuevos detalles sobre el historial del acusado y aseguró que el imputado "ya acumulaba múltiples denuncias por hechos violentos desde hace casi dos décadas".

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El abogado Rudy Casas, representante de la familia Coria, sostuvo que el hombre detenido por el brutal crimen " registraba antecedentes por agresiones físicas, amenazas y violencia intrafamiliar, además de contar con dos condenas previas en Bolivia ".

Las declaraciones se conocieron en medio del avance de la causa judicial por el asesinato del odontólogo y profesor de zumba jujeño, ocurrido el pasado 25 de abril.

El letrado explicó que el acusado tenía antecedentes desde el año 2006 y cuestionó que permaneciera en libertad pese a las denuncias acumuladas. “ Esta persona que comete el delito tiene un historial de denuncias desde el 2006. Todas tienen un común denominador: agresiones físicas, violencia intrafamiliar y amenazas ”, afirmó Casas.

Además, señaló que el imputado ya había recibido condenas judiciales. “A la fecha cuenta con dos condenas y no estaba privado de su libertad”, sostuvo.

En ese contexto, lanzó una fuerte crítica al sistema judicial boliviano. “Tuvo que ser la muerte de una persona para que sea detenido”, expresó.

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El crimen de Miguel Coria en Tarija

Miguel Ángel Coria fue asesinado el 25 de abril en la ciudad de Tarija. Según la hipótesis que sostiene la querella, el ataque ocurrió luego de un episodio vinculado a la orientación sexual de la víctima.

“Fue ocasionado por un prejuicio hacia personas que tienen una orientación sexual diferente. Miguel era una persona homosexual y ese fue el motivo del crimen”, aseguró el abogado.

De acuerdo al relato judicial mencionado por Casas, ambos hombres se dirigían juntos hacia un domicilio cuando ocurrió el episodio que desencadenó el ataque.

“Según la declaración del imputado, Miguel habría intentado darle un beso. Ese fue el desencadenante para que esta persona, de forma brutal, cruel y salvaje, proceda a golpearlo”, indicó.

La violenta agresión que terminó con la muerte

El representante legal describió detalles estremecedores sobre la agresión sufrida por Miguel Coria antes de morir.

“Él intentó escapar, pero el agresor lo persiguió para acabar con su vida. Lo hizo caer y comenzó a pegarle en la cabeza”, relató.

Según explicó, la víctima sufrió graves lesiones producto de golpes de puño y patadas. “Le destruyó las fosas nasales. Las patadas eran tan fuertes que hicieron que golpeara la cabeza contra una pared y eso le causó una fractura de cráneo”, sostuvo.

Casas también afirmó que el imputado “lo golpeó en las partes íntimas” y que luego escapó del lugar. “Cuando verificó que estaba muerto, se dio a la fuga”, agregó.

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Prisión preventiva y pedido de justicia

Actualmente el acusado permanece detenido con prisión preventiva mientras avanza el proceso penal en Bolivia. “Estamos en un proceso penal tipificado por delito de asesinato. Tiene una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto según la ley boliviana ”, explicó el abogado.

Además, destacó el acompañamiento social que recibió la familia de la víctima en las últimas semanas. “Miguel Coria era una persona muy querida. El apoyo se vio masificado por la sociedad, la comunidad LGBT y la comunidad de zumba”, expresó.

Finalmente, reiteró la postura de la querella respecto al móvil del crimen. “A Miguel lo mató el odio hacia una orientación sexual”, concluyó.