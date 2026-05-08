viernes 08 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de mayo de 2026 - 17:02
Mundo.

El acusado por el crimen de Miguel Coria tenía denuncias desde 2006 y dos condenas previas

La querella aseguró que el imputado registraba antecedentes por violencia física, amenazas y agresiones intrafamiliares en Bolivia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los hermanos de de Miguel Coria y el abogado Rudty Casas.

Los hermanos de de Miguel Coria y el abogado Rudty Casas.

El acusado por el crimen del jujeño en Bolivia tiene denuncias por violencia y amenazas

El acusado por el crimen del jujeño en Bolivia tiene denuncias por violencia y amenazas

La investigación por el asesinato de Miguel Ángel Coria continúa generando conmoción tanto en Jujuy como en Tarija. Durante las últimas horas, la querella reveló nuevos detalles sobre el historial del acusado y aseguró que el imputado "ya acumulaba múltiples denuncias por hechos violentos desde hace casi dos décadas".

Lee además
Pedido de justicia por Miguel Coria. video
Jujuy.

El pedido de justicia de la familia de Miguel Coria: "Lo mató el odio, la crueldad"
le amputaron una pierna a la mujer que fue atropellada en palpala video
Jujuy.

Le amputaron una pierna a la mujer que fue atropellada en Palpalá

El abogado Rudy Casas, representante de la familia Coria, sostuvo que el hombre detenido por el brutal crimen "registraba antecedentes por agresiones físicas, amenazas y violencia intrafamiliar, además de contar con dos condenas previas en Bolivia".

Las declaraciones se conocieron en medio del avance de la causa judicial por el asesinato del odontólogo y profesor de zumba jujeño, ocurrido el pasado 25 de abril.

“Tuvo que morir una persona para que sea detenido”

El letrado explicó que el acusado tenía antecedentes desde el año 2006 y cuestionó que permaneciera en libertad pese a las denuncias acumuladas. “Esta persona que comete el delito tiene un historial de denuncias desde el 2006. Todas tienen un común denominador: agresiones físicas, violencia intrafamiliar y amenazas”, afirmó Casas.

Además, señaló que el imputado ya había recibido condenas judiciales. “A la fecha cuenta con dos condenas y no estaba privado de su libertad”, sostuvo.

En ese contexto, lanzó una fuerte crítica al sistema judicial boliviano. “Tuvo que ser la muerte de una persona para que sea detenido”, expresó.

Embed - RUDY CASAS

El crimen de Miguel Coria en Tarija

Miguel Ángel Coria fue asesinado el 25 de abril en la ciudad de Tarija. Según la hipótesis que sostiene la querella, el ataque ocurrió luego de un episodio vinculado a la orientación sexual de la víctima.

“Fue ocasionado por un prejuicio hacia personas que tienen una orientación sexual diferente. Miguel era una persona homosexual y ese fue el motivo del crimen”, aseguró el abogado.

De acuerdo al relato judicial mencionado por Casas, ambos hombres se dirigían juntos hacia un domicilio cuando ocurrió el episodio que desencadenó el ataque.

Según la declaración del imputado, Miguel habría intentado darle un beso. Ese fue el desencadenante para que esta persona, de forma brutal, cruel y salvaje, proceda a golpearlo”, indicó.

La violenta agresión que terminó con la muerte

El representante legal describió detalles estremecedores sobre la agresión sufrida por Miguel Coria antes de morir.

Él intentó escapar, pero el agresor lo persiguió para acabar con su vida. Lo hizo caer y comenzó a pegarle en la cabeza”, relató.

Según explicó, la víctima sufrió graves lesiones producto de golpes de puño y patadas. “Le destruyó las fosas nasales. Las patadas eran tan fuertes que hicieron que golpeara la cabeza contra una pared y eso le causó una fractura de cráneo”, sostuvo.

Casas también afirmó que el imputado “lo golpeó en las partes íntimas” y que luego escapó del lugar. “Cuando verificó que estaba muerto, se dio a la fuga”, agregó.

El acusado por el crimen del jujeño en Bolivia tiene denuncias por violencia y amenazas
El acusado por el crimen del jujeño en Bolivia tiene denuncias por violencia y amenazas

El acusado por el crimen del jujeño en Bolivia tiene denuncias por violencia y amenazas

Prisión preventiva y pedido de justicia

Actualmente el acusado permanece detenido con prisión preventiva mientras avanza el proceso penal en Bolivia. “Estamos en un proceso penal tipificado por delito de asesinato. Tiene una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto según la ley boliviana ”, explicó el abogado.

Además, destacó el acompañamiento social que recibió la familia de la víctima en las últimas semanas. “Miguel Coria era una persona muy querida. El apoyo se vio masificado por la sociedad, la comunidad LGBT y la comunidad de zumba”, expresó.

Finalmente, reiteró la postura de la querella respecto al móvil del crimen. “A Miguel lo mató el odio hacia una orientación sexual”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El pedido de justicia de la familia de Miguel Coria: "Lo mató el odio, la crueldad"

Le amputaron una pierna a la mujer que fue atropellada en Palpalá

Níspero, la fruta japonesa que crece en Jujuy: cómo se come y qué beneficios aporta

Se lanzó en San Juan la Mesa Federal Minera

Interrupción programada de energía en Puesto Viejo y La Quiaca Oeste

Lo que se lee ahora
confirman dos muertos y tres heridos en el choque de ruta 66 video
Policiales.

Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66 video
Policiales.

Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66

El fiscal confirmó cuáles serían las causas del choque frontal en Alto Comedero video
Jujuy.

El fiscal confirmó cuáles serían las causas del choque frontal en Alto Comedero

Níspero.
Jujuy.

Níspero, la fruta japonesa que crece en Jujuy: cómo se come y qué beneficios aporta

Le amputaron una pierna a la mujer que fue atropellada en Palpalá video
Jujuy.

Le amputaron una pierna a la mujer que fue atropellada en Palpalá

Choque sobre Ruta 66 video
Policiales.

Choque fatal en Alto Comedero: hay corte total sobre Ruta 66

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel