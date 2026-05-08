Interrupción programada de energía en Puesto Viejo y La Quiaca Oeste

EJESA informó interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica para este viernes 8 de mayo en la provincia de Jujuy , en el marco de trabajos de mejora en la red de distribución.

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Según el cronograma difundido por la empresa, las tareas alcanzan a Puesto Viejo , mientras que el operativo previsto para La Quiaca Oeste figura como suspendido hasta nuevo aviso .

En Puesto Viejo , la interrupción del servicio está prevista para este viernes 8 de mayo , de 9 a 14 , aproximadamente.

El sector afectado será la zona de la rotonda Las Cañadas y áreas aledañas .

De acuerdo con EJESA, los trabajos consisten en incorporar una nueva subestación eléctrica a la red de distribución existente. El objetivo es que pueda recibir energía y comenzar a distribuirla, ampliando y fortaleciendo la red para llegar a más usuarios sin sobrecargas ni limitaciones en el servicio.

La Quiaca Oeste: suspendido hasta nuevo aviso

En La Quiaca Oeste, la interrupción que estaba prevista para este viernes 8 de mayo, de 10 a 12, fue suspendida hasta nuevo aviso.

El sector que iba a estar alcanzado incluía barrio Viviendas Hospital, barrio 140 Viviendas, entre P. Argentinas, pasaje Yavi, avenida Siria y Santa Rosa de Lima, además del Hospital Dr. Jorge Uro y zonas aledañas.

Los trabajos previstos eran ajustes en un transformador de una subestación eléctrica para regular el nivel de tensión entregado a los usuarios y optimizar equipos internos de la subestación.

Corte de luz EJESA informó mejoras programadas para este viernes 8 de mayo en Puesto Viejo y La Quiaca Oeste. Los trabajos serás hasta las 14hs.

Recomendaciones

Desde la empresa recuerdan que los horarios informados son aproximados y pueden modificarse según las condiciones operativas.

Se recomienda a los vecinos de las zonas alcanzadas tomar los recaudos necesarios, especialmente en hogares, comercios e instituciones que dependen del servicio eléctrico durante la franja horaria informada.