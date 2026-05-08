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8 de mayo de 2026 - 12:41
Servicios.

Interrupción programada de energía en Puesto Viejo y La Quiaca Oeste

EJESA informó mejoras programadas para este viernes 8 de mayo en Puesto Viejo y La Quiaca Oeste. Los trabajos serás hasta las 14hs.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Según el cronograma difundido por la empresa, las tareas alcanzan a Puesto Viejo, mientras que el operativo previsto para La Quiaca Oeste figura como suspendido hasta nuevo aviso.

Corte programado en Puesto Viejo

En Puesto Viejo, la interrupción del servicio está prevista para este viernes 8 de mayo, de 9 a 14, aproximadamente.

El sector afectado será la zona de la rotonda Las Cañadas y áreas aledañas.

De acuerdo con EJESA, los trabajos consisten en incorporar una nueva subestación eléctrica a la red de distribución existente. El objetivo es que pueda recibir energía y comenzar a distribuirla, ampliando y fortaleciendo la red para llegar a más usuarios sin sobrecargas ni limitaciones en el servicio.

La Quiaca Oeste: suspendido hasta nuevo aviso

En La Quiaca Oeste, la interrupción que estaba prevista para este viernes 8 de mayo, de 10 a 12, fue suspendida hasta nuevo aviso.

El sector que iba a estar alcanzado incluía barrio Viviendas Hospital, barrio 140 Viviendas, entre P. Argentinas, pasaje Yavi, avenida Siria y Santa Rosa de Lima, además del Hospital Dr. Jorge Uro y zonas aledañas.

Los trabajos previstos eran ajustes en un transformador de una subestación eléctrica para regular el nivel de tensión entregado a los usuarios y optimizar equipos internos de la subestación.

Corte de luz
EJESA inform&oacute; mejoras programadas para este viernes 8 de mayo en Puesto Viejo y La Quiaca Oeste. Los trabajos ser&aacute;s hasta las 14hs.

EJESA informó mejoras programadas para este viernes 8 de mayo en Puesto Viejo y La Quiaca Oeste. Los trabajos serás hasta las 14hs.

Recomendaciones

Desde la empresa recuerdan que los horarios informados son aproximados y pueden modificarse según las condiciones operativas.

Se recomienda a los vecinos de las zonas alcanzadas tomar los recaudos necesarios, especialmente en hogares, comercios e instituciones que dependen del servicio eléctrico durante la franja horaria informada.

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