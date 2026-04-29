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29 de abril de 2026 - 17:03
Jujuy.

Anunciaron cortes de luz programados para este jueves en Capital y Libertador: a qué hora

Según se informó, los trabajos apuntan a reforzar la distribución de energía, reemplazar equipos dañados y mejorar la seguridad del sistema eléctrico.

Federico Franco
Por  Federico Franco
EJESA.

EJESA.

Corte programado de luz.

Corte programado de luz.

Corte programado de luz.

Corte programado de luz.

EJESA anunció cortes de luz programados para este jueves 30 de abril en sectores de San Salvador de Jujuy y Libertador General San Martín, en el marco de trabajos destinados a mejorar el funcionamiento de la red eléctrica.

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En la capital jujeña, la interrupción del servicio será de 8 a 14, aproximadamente, y afectará a barrio Chijra y una amplia zona aledaña. Entre los sectores alcanzados se encuentran Las Corzuelas, Las Vicuñas, Los Helechos, El Yapan, Finca La Herminia, Finca Tolaba, Ruta Provincial N°35, Finca Mariscal, Casa Villa María, La Cuesta, Barro Blanco, Corral de Piedras, Ocloyas y otras áreas cercanas.

Qué trabajos harán en San Salvador de Jujuy

Según indicó la empresa, en esa zona se extenderá la red eléctrica existente para llevar energía a nuevos sectores y reforzar las áreas con mayor demanda. El objetivo de estas tareas es mejorar la capacidad y la distribución del servicio para los usuarios.

Desde EJESA señalaron que, con esta intervención, se apunta a que haya una red más preparada para abastecer a nuevos puntos y responder con mayor eficiencia al crecimiento de la demanda eléctrica.

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Corte programado de luz.

Corte programado de luz.

Corte de luz también en Libertador

Por otro lado, en Libertador General San Martín el corte de energía está previsto entre las 8 y las 13, aproximadamente. La interrupción afectará a los barrios La Loma, Parque de los Cerros, Cristo Rey, Policial, Santo Tomás de Aquino, Pomelar y zonas aledañas.

En este caso, las tareas consistirán en el reemplazo de seccionadores dañados por nuevos equipos, con el fin de asegurar que el sistema funcione correctamente y sin riesgos.

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Corte programado de luz.

Corte programado de luz.

También retirarán ramas y vegetación cerca de las líneas

Además, en Libertador se realizará el retiro de ramas y vegetación cercana a líneas de media tensión. Según explicaron, esto permitirá evitar interrupciones del servicio, mejorar la seguridad eléctrica y contar con una red más confiable y estable.

Frente a estos trabajos, se recomienda a los vecinos de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias durante el horario informado por la empresa.

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