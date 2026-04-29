Anunciaron cortes de luz programados para este jueves en Capital y Libertador: a qué hora

EJESA anunció cortes de luz programados para este jueves 30 de abril en sectores de San Salvador de Jujuy y Libertador General San Martín, en el marco de trabajos destinados a mejorar el funcionamiento de la red eléctrica.

Jujuy. Interrupción programada del servicio de luz en San Salvador y Perico este viernes

Jujuy. Interrupción programada del servicio de luz en Volcán y Perico este miércoles 8 de abril

En la capital jujeña, la interrupción del servicio será de 8 a 14, aproximadamente, y afectará a barrio Chijra y una amplia zona aledaña. Entre los sectores alcanzados se encuentran Las Corzuelas, Las Vicuñas, Los Helechos, El Yapan, Finca La Herminia, Finca Tolaba, Ruta Provincial N°35, Finca Mariscal, Casa Villa María, La Cuesta, Barro Blanco, Corral de Piedras, Ocloyas y otras áreas cercanas.

Según indicó la empresa, en esa zona se extenderá la red eléctrica existente para llevar energía a nuevos sectores y reforzar las áreas con mayor demanda. El objetivo de estas tareas es mejorar la capacidad y la distribución del servicio para los usuarios.

Desde EJESA señalaron que, con esta intervención, se apunta a que haya una red más preparada para abastecer a nuevos puntos y responder con mayor eficiencia al crecimiento de la demanda eléctrica.

WhatsApp Image 2026-04-29 at 16.18.02 Corte programado de luz.

Corte de luz también en Libertador

Por otro lado, en Libertador General San Martín el corte de energía está previsto entre las 8 y las 13, aproximadamente. La interrupción afectará a los barrios La Loma, Parque de los Cerros, Cristo Rey, Policial, Santo Tomás de Aquino, Pomelar y zonas aledañas.

En este caso, las tareas consistirán en el reemplazo de seccionadores dañados por nuevos equipos, con el fin de asegurar que el sistema funcione correctamente y sin riesgos.

WhatsApp Image 2026-04-29 at 16.18.01 Corte programado de luz.

También retirarán ramas y vegetación cerca de las líneas

Además, en Libertador se realizará el retiro de ramas y vegetación cercana a líneas de media tensión. Según explicaron, esto permitirá evitar interrupciones del servicio, mejorar la seguridad eléctrica y contar con una red más confiable y estable.

Frente a estos trabajos, se recomienda a los vecinos de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias durante el horario informado por la empresa.