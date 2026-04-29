Una propuesta de casamiento en el Cristo Redentor se volvió viral por un inesperado momento familiar.

Una propuesta de casamiento realizada en el Cristo Redentor se volvió viral luego de la sorpresiva intervención de la madre de la novia . El episodio fue registrado en un video compartido en TikTok por la usuaria @hernandezorii , donde lo que era un momento romántico terminó despertando ternura y risas entre millones de usuarios en redes sociales.

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El registro se viralizó en TikTok no solo por la sorpresa de la propuesta de matrimonio y el llamativo escenario a los pies del Cristo Redentor , sino también por el inesperado momento en que la madre de la novia irrumpió espontáneamente, sumando un toque humorístico a la escena.

En las imágenes se observa cómo el novio de Oriana se arrodilla para entregarle el anillo . A su alrededor, los familiares presencian la situación, incluida la madre de la joven, que se aproxima visiblemente emocionada hacia el lugar donde ocurre la propuesta. Su entusiasmo queda en evidencia por la forma en que avanza hacia la pareja.

A escasa distancia, una joven —presuntamente la hermana de Oriana — interviene de forma inmediata. Con naturalidad, toma del brazo a la madre y la retira con sutileza del plano , procurando que la escena principal no se vea interrumpida, lo que termina aportando un matiz inesperadamente humorístico al momento.

La reacción de una madre en plena propuesta de matrimonio causa furor en TikTok.

“El momento más emocionante de mi vida y el más gracioso también”, escribió la autora del video en la publicación. Por su parte, el clip superó los 2,9 millones de reproducciones y acumuló alrededor de 295.000 “me gusta”, consolidándose como un claro ejemplo del interés que generan los contenidos espontáneos y familiares entre los usuarios de las plataformas digitales.

Reacciones, impacto y balance del momento viral

Por su parte, los usuarios expresaron sus opiniones en la sección de comentarios: “La chica que la agarró antes de que vaya a arruinar la escena”, “¿Alguien más pensó que la mamá era la que se estaba sacando la foto?“, ”Pobrecita, me dio pena" y “Se emocionó, es normal, no lo hace de mala leche, la gente es tan exagerada con todo”.

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Para la autora del video, lo vivido se convirtió en una experiencia única, atravesada tanto por la sorpresa del pedido romántico como por el giro cómico inesperado, quedando registrado como un recuerdo especial para todos los presentes y también para quienes lo siguieron a través de la pantalla.