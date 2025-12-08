Así fue la fiesta de casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: todo el álbum de fotos

La fiesta de casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo.

Tras formalizar su unión en el registro civil , Nicolás Cabré y Rocío Pardo celebraron este sábado la fiesta nupcial que tanto habían imaginado. La reunión se realizó al aire libre , en plena naturaleza, dentro de la Estancia Bosque Alegre , ubicada en las cercanías de Villa Carlos Paz , la ciudad donde nació Pardo .

“6-12-25 Mucha felicidad, y amor. Gracias a todos los que fueron parte de un día tan especial. Fue mágico” , expresaron Cabré y Pardo en una publicación de Instagram , acompañada por una amplia selección de fotos del casamiento .

En otro mensaje, los flamantes esposos añadieron: “Un sueño. Todo. Gracias a todos los que fueron parte un día tan especial y hacer todo con tanto amor” . La publicación también se colmó de me gusta y mensajes celebrando la unión de ambos artistas.

La celebración tuvo un tono reservado , con alrededor de cien personas cercanas a la pareja. Entre ellas sobresalió Rufina Cabré , la hija que el actor comparte con Eugenia “La China” Suárez . La niña fue quien escoltó a su padre durante el ingreso al altar , mientras que Rocío hizo su aparición tomada del brazo de su progenitor, Miguel Pardo .

El beso de los recién casados.

Rocío Pardo lució un diseño de la casa Ana Pugliesi. Cabré, por su parte, eligió un atuendo en tonos marfil: un traje completo con saco y pantalón combinados, acompañado por una camisa blanca y un pañuelo que seguía la misma paleta.

Hacia el cierre del festejo llegó el momento inesperado. Aprovechando el entorno natural y los imponentes árboles del predio donde celebraron, la pareja decidió sumar una ceremonia de inspiración élfica, evocando el universo de El Señor de los Anillos de Tolkien.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré, en la ceremonia religiosa.

Para completar la ambientación, ella —actriz, bailarina y también directora teatral— llevó colocadas las clásicas orejas puntiagudas propias de ese mundo fantástico.

La decoración del casamiento de Rocío Pardo y Nicolás Cabré.

Nico Cabré y Rocío Pardo llevan dos años de relación. El pedido de matrimonio se concretó en diciembre de 2024, mientras la pareja disfrutaba unas vacaciones en Punta Cana, en República Dominicana.

La mesa dulce de Rocío Pardo y Nicolás Cabré.

Después del casamiento, Cabré y Pardo solo contarán con un breve descanso para compartir, porque el 25 de diciembre se estrena en el Teatro Holiday de Villa Carlos Paz la obra Ni media palabra, en la que Cabré actuará junto a El Bicho Gómez y Mariano Martínez. La puesta en escena está dirigida justamente por los flamantes esposos, que asumirán juntos la conducción artística del proyecto.