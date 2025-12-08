lunes 08 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de diciembre de 2025 - 08:25
Atención.

Feriado en San Salvador de Jujuy: cómo funcionan los servicios este lunes

Con motivo del feriado nacional, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy detalló cómo van a funciona los servicios este lunes 8 de diciembre.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy

Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer la organización de los servicios esenciales durante el feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María, con el objetivo de brindar previsibilidad a la comunidad. A continuación, el detalle del funcionamiento en cada área.

Lee además
Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy el 15 de agosto (Foto ilustrativa)
No laborable.

Así serán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy este viernes
Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy
Feriado.

Cómo funcionan los servicios municipales en San Salvador de Jujuy el viernes 10 de octubre

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy el 15 de agosto (Foto ilustrativa)
Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy el 15 de agosto (Foto ilustrativa)

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy el 15 de agosto (Foto ilustrativa)

Higiene Urbana: servicios normales y reducidos

Desde la Dirección General de Higiene Urbana informaron que, durante el feriado, el servicio de recolección domiciliaria se desarrollará con normalidad, al igual que los servicios especiales.

En cambio, las tareas de limpieza y barrido se prestarán de manera reducida.

Servicios a cargo de LIMSA

La empresa LIMSA mantendrá la prestación habitual en varios de sus servicios:

  • Recolección de residuos: normal

  • Recolección comercial: normal

  • Recolección de patógenos: normal

  • Barrido en microcentro y ex terminal: normal

No habrá servicio en los siguientes sectores:

  • Barrido manual

  • Barrido mecánico

  • Contenedores municipales

  • Recolección de malezas y escombros

Movilidad urbana durante el feriado

La Dirección de Tránsito detalló el esquema previsto para el transporte y la circulación:

  • Transporte urbano: unidades reducidas

  • Transporte alternativo: Tarifa 2

  • Ascensores urbanos: habilitados de 8 a 20

  • Estacionamiento tarifado: sin servicio

Mercados municipales: atención hasta el mediodía

La Dirección de Mercados informó que los establecimientos municipales solo atenderán durante la mañana, manteniendo guardias mínimas internas según cada mercado.

Cementerios: horarios para trámites y visitas

En cuanto a los cementerios municipales, la atención administrativa se realizará de 8 a 13, mientras que el horario de visitas se extenderá de 8 a 18, permitiendo el ingreso de familiares durante toda la tarde.

Recomendaciones y consultas

El municipio recordó la importancia de respetar los horarios de recolección para colaborar con el mantenimiento de la limpieza urbana. Para consultas o reclamos, se encuentra habilitado el teléfono 388-3131807.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Así serán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy este viernes

Cómo funcionan los servicios municipales en San Salvador de Jujuy el viernes 10 de octubre

Cómo son los servicios municipales hoy por el Día del Empleado Municipal

Cómo serán los servicios municipales por el 18 de noviembre

Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de todos
Tragedia.

Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de la comunidad

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Hoy ese celebra el Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María
Devoción.

Hoy se celebra el Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María

Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy
Atención.

Feriado en San Salvador de Jujuy: cómo funcionan los servicios este lunes

Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de todos
Tragedia.

Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de la comunidad

Boca quedó afuera ante Racing.
Fútbol.

La lista de futbolistas de Boca Juniors que se irán del club tras la eliminación

Sigue la campaña de castración masiva y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy
Cronograma.

Sigue la campaña de castración masiva y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel