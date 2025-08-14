Así serán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy este viernes

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy el 15 de agosto (Foto ilustrativa)

Este viernes 15 de agosto es día no laborable por la proximidad del 175° Aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, por lo que la Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó cómo funcionarán los servicios municipales durante la jornada.

La recolección de residuos que depende del municipio capitalino, ya sea la domiciliaria como los servicios especiales, será normal, mientras que la limpieza y el barrido funcionará de manera reducida en el ejido de la capital jujeña.

La empresa Limsa S.A. informó que la recolección de residuos domiciliaria, comercial, la recolección patógeno, el barrido en el micro centro y terminal, barrido manual, el mecánico y la recolección de malezas/ escombros funcionarán de manera normal.

Cómo será el transporte en San Salvador de Jujuy La Dirección de Tránsito y Transporte confirmó que el transporte urbano prestará servicios con unidades reducidas, mientras los taxis funcionarán con tarifa 1. Confirmaron que el estacionamiento tarifado funcionará de manera normal. Los otros servicios municipales En el caso de los ascensores urbanos, los usuarios podrán utilizarlos de 8 a 20 horas. Los cementerios tendrán el horario de atención durante todo el fin de semana, en las oficinas administrativas de 8 a 13, y para visitas al campo santo de 8 a 18 horas. Los mercados municipales, atenderán medio día.

