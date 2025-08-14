jueves 14 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2025 - 18:58
No laborable.

Así serán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy este viernes

Por el día no laborable de este viernes, habrá cambios en los servicios municipales en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy el 15 de agosto (Foto ilustrativa)

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy el 15 de agosto (Foto ilustrativa)

Lee además
Servicios municipales en San Salvador de Jujuy por el Día de la Pachamama (Foto ilustrativa)
Asueto.

Así serán los servicios municipales este viernes por el Día de la Pachamama
Foto ilustrativa.
Patrono.

Día del Santísimo Salvador: cómo funcionarán los servicios en San Salvador de Jujuy

La recolección de residuos que depende del municipio capitalino, ya sea la domiciliaria como los servicios especiales, será normal, mientras que la limpieza y el barrido funcionará de manera reducida en el ejido de la capital jujeña.

La empresa Limsa S.A. informó que la recolección de residuos domiciliaria, comercial, la recolección patógeno, el barrido en el micro centro y terminal, barrido manual, el mecánico y la recolección de malezas/ escombros funcionarán de manera normal.

El miércoles no habrá servicio de recolección en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Cómo será el transporte en San Salvador de Jujuy

La Dirección de Tránsito y Transporte confirmó que el transporte urbano prestará servicios con unidades reducidas, mientras los taxis funcionarán con tarifa 1. Confirmaron que el estacionamiento tarifado funcionará de manera normal.

Los otros servicios municipales

En el caso de los ascensores urbanos, los usuarios podrán utilizarlos de 8 a 20 horas. Los cementerios tendrán el horario de atención durante todo el fin de semana, en las oficinas administrativas de 8 a 13, y para visitas al campo santo de 8 a 18 horas. Los mercados municipales, atenderán medio día.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Así serán los servicios municipales este viernes por el Día de la Pachamama

Día del Santísimo Salvador: cómo funcionarán los servicios en San Salvador de Jujuy

Domingo de festejo y sorpresas por el Día del Niño en el Parque San Martín

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 14 de agosto

Lo que se lee ahora
el duro relato de la mama de sergio sosa: adicciones, el engano de matias jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Causa del presunto asesino serial del Jujuy. video
MPA.

El presunto asesino serial de Jujuy le mandó una carta al fiscal de la causa: Qué le dijo

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel