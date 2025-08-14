viernes 15 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2025 - 20:31
Causa.

Se suspendió la reunión entre el presunto asesino serial de Jujuy y el fiscal Guillermo Beller

Revelaron el motivo de la cancelación de este encuentro que había solicitado el detenido. Además, se supo en qué estado está en el penal.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.

Penal de Gorriti, donde se encuentra Matías Jurado.

Penal de Gorriti, donde se encuentra Matías Jurado.

Este viernes era una fecha clave para la causa que investiga a Matías Jurado, presunto asesino en serie de Jujuy, quien solicitó una reunión con el fiscal regional Guillermo Beller. En las últimas horas se conoció que dicho encuentro quedó postergado. Mientras tanto, se conoció como está Jurado en el penal y qué habría dicho sobre las visitas.

Lee además
Perros búsqueda caso presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Caso presunto asesino serial de Jujuy: el trabajo de los perros de Catamarca buscando restos humanos
Sergio Sosa y Jorge Anachuri.
Crimen.

Identifican restos de dos desaparecidos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Según informaron fuentes oficiales, "Por pedido del servicio penitenciario se suspendió la reunión de mañana, el viernes es día de visitas. No hay fecha de cuando se llevaría a cabo la reunión".

Aislamiento y custodia especial

Matías Jurado permanece en el penal de Gorriti, en San Salvador de Jujuy, en un régimen de aislamiento por su perfil considerado peligroso y para protegerlo de posibles agresiones así lo detalló el fiscal. Está bajo vigilancia constante mediante cámaras de seguridad, lo que refleja la complejidad del caso y la cautela de las autoridades.

Según reveló también el fiscal en Canal 4, Jurado habría optado por no hablar con nadie ni recibir visitas, incluso rechazando la comunicación con su abogado.

Penal de Gorriti
Penal de Gorriti.

Penal de Gorriti.

La carta que le envió al fiscal

Ante esta situación, Jurado envió una carta manuscrita al fiscal Beller solicitando una reunión, la cual este último confirmó que se realizará con el detenido para conocer de primera mano sus necesidades y situación actual. El fiscal detalló:

“Él está aislado, está resguardado por el momento, no tengo mayores conocimientos, en realidad vamos a ir con esta visita a ver qué es lo que necesita, a conocer la situación”, declaró en su momento Beller, pero aún no se sabe cuándo se reunirán.

Cambiarán la carátula de la causa de Matías Jurado

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó en las últimas horas que ya son dos las víctimas en la causa que tiene como imputado a Matías Jurado. Además de hallarse ADN de Jorge Omar Anachuri, se determinó la presencia de sangre de Sergio Sosa en la denominada “casa del terror”, ubicada en el barrio 8 de Marzo de Alto Comedero.

En este contexto, el fiscal Guillermo Beller adelantó que próximamente la carátula de la causa deberá ser modificada, debido a que la investigación ya contempla un doble homicidio.

dos desaparecidos (1)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Caso presunto asesino serial de Jujuy: el trabajo de los perros de Catamarca buscando restos humanos

Identifican restos de dos desaparecidos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Presunto asesino serial: quiénes son las dos víctimas confirmadas de Matías Jurado

El presunto asesino serial de Jujuy le mandó una carta al fiscal de la causa: Qué le dijo

Cambiarán la carátula de la causa de Matías Jurado: cuáles son los motivos según el Fiscal

Lo que se lee ahora
Matías Jurado declarando en el MPA  video
Crimen.

Cambiarán la carátula de la causa de Matías Jurado: cuáles son los motivos según el Fiscal

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Causa del presunto asesino serial del Jujuy. video
MPA.

El presunto asesino serial de Jujuy le mandó una carta al fiscal de la causa: Qué le dijo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel