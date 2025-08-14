Se suspendió la reunión entre el presunto asesino serial de Jujuy y el fiscal Guillermo Beller

Este viernes era una fecha clave para la causa que investiga a Matías Jurado , presunto asesino en serie de Jujuy, quien solicitó una reunión con el fiscal regional Guillermo Beller. En las últimas horas se conoció que dicho encuentro quedó postergado . Mientras tanto, se conoció como está Jurado en el penal y qué habría dicho sobre las visitas.

Según informaron fuentes oficiales, " Por pedido del servicio penitenciario se suspendió la reunión de mañana, el viernes es día de visitas. No hay fecha de cuando se llevaría a cabo la reunión" .

Matías Jurado permanece en el penal de Gorriti, en San Salvador de Jujuy, en un régimen de aislamiento por su perfil considerado peligroso y para protegerlo de posibles agresiones así lo detalló el fiscal. Está bajo vigilancia constante mediante cámaras de seguridad, lo que refleja la complejidad del caso y la cautela de las autoridades.

Según reveló también el fiscal en Canal 4, Jurado habría optado por no hablar con nadie ni recibir visitas , incluso rechazando la comunicación con su abogado.

La carta que le envió al fiscal

Ante esta situación, Jurado envió una carta manuscrita al fiscal Beller solicitando una reunión, la cual este último confirmó que se realizará con el detenido para conocer de primera mano sus necesidades y situación actual. El fiscal detalló:

“Él está aislado, está resguardado por el momento, no tengo mayores conocimientos, en realidad vamos a ir con esta visita a ver qué es lo que necesita, a conocer la situación”, declaró en su momento Beller, pero aún no se sabe cuándo se reunirán.

Cambiarán la carátula de la causa de Matías Jurado

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó en las últimas horas que ya son dos las víctimas en la causa que tiene como imputado a Matías Jurado. Además de hallarse ADN de Jorge Omar Anachuri, se determinó la presencia de sangre de Sergio Sosa en la denominada “casa del terror”, ubicada en el barrio 8 de Marzo de Alto Comedero.

En este contexto, el fiscal Guillermo Beller adelantó que próximamente la carátula de la causa deberá ser modificada, debido a que la investigación ya contempla un doble homicidio.