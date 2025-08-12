martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 16:31
Crimen.

Caso presunto asesino serial de Jujuy: el trabajo de los perros de Catamarca buscando restos humanos

Equipos especializados junto a canes de la provincia de Catamarca se encuentran en Jujuy realizando rastrillajes en diversos puntos estratégicos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Perros búsqueda caso presunto asesino serial de Jujuy.
Perros búsqueda caso presunto asesino serial de Jujuy.
Pasadas las 10 de la mañana, los efectivos arribaron al Centro Ambiental, donde permanecieron hasta las 13.

En ese marco, el jefe de la División Canes de la Policía de Catamarca, Oscar Barrientos, dialogó con Canal 4 de Jujuy y explicó que "fuimos convocados por la Fiscalía de Jujuy a pedido de colaboración. Se pidió la colaboración de canes de búsqueda de cadáveres".

Perros búsqueda caso presunto asesino serial de Jujuy.
Perros búsqueda caso presunto asesino serial de Jujuy.

Perros búsqueda caso presunto asesino serial de Jujuy.

El operativo incluyó la inspección de áreas definidas por los investigadores. En este sentido, Barrientos precisó que "nos dieron puntos estratégicos donde podían llegar a haber partes de cuerpos de personas que se están buscando". Además, señaló que "también se buscó el lunes por la tarde en lugares cercanos al domicilio de Matías Jurado".

Respecto al entrenamiento de los animales, el jefe de la División Canes detalló: "Los canes son entrenados con muestras reales, desde temprana edad (3 o 4 meses de edad) se les asocia el olor del estado de descomposición de cuerpos. Ante el hallazgo desencadenan ladrido o rascan si está enterrado. Durante dos años se los prepara".

image
Caso del presunto asesino serial de Jujuy: m&aacute;s rastrillajes.

Caso del presunto asesino serial de Jujuy: más rastrillajes.

En Jujuy trabajan dos perros de raza Golden Retriever, llamados Caleb y Roco. Barrientos comentó que "nosotros hacemos una selección cuando son cachorros de que tengan un instinto de juego o de presa desarrollado, con mucha energía".

Sobre la experiencia reciente de estos animales, indicó: "En este último tiempo tuvieron trabajo en diferentes provincias del país. Hace menos de un mes estuvimos en Salta, Tucumán, también estuvimos en Chaco y otros lugares".

Perros búsqueda caso presunto asesino serial de Jujuy.
Perros búsqueda caso presunto asesino serial de Jujuy.

Perros búsqueda caso presunto asesino serial de Jujuy.

Presunto asesino serial: estado actual de la investigación

Matías Jurado permanece detenido en el penal de Gorriti, aislado y bajo estrictas medidas de seguridad. Esta semana se realizarán las últimas pericias psicológicas que fueron ordenadas por la Justicia. El fiscal Beller detalló que los estudios finalizarán entre hoy y mañana, y el informe se entregará a la fiscalía para evaluar aspectos sobre la imputabilidad y la salud mental del acusado.

La investigación continúa abierta, con la posibilidad de que surjan nuevos datos o víctimas, motivo por el cual las diligencias se mantienen con máxima prioridad.

