Hoy en Sin Límites un especialista analizará el perfil psicológico del presunto asesino serial de Jujuy

Este martes, el programa Sin Límites que conduce Alberto Siufi contará con la presencia de Rodrigo Aladzeme (PM 284), psicólogo, analizará el perfil psicológico de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.

La entrevista se emitirá desde las 14 horas por la pantalla de Canal 4 de Jujuy y también podrá seguirse en simultáneo a través del canal de YouTube de la emisora.

Matías Jurado tiene 37 años y vive en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy . Fue detenido a fines de julio, luego de que la Justicia encontrara restos óseos, prendas y elementos calcinados en su domicilio, en el marco de una investigación por la desaparición de cinco hombres en situación de calle o con discapacidad. Actualmente, permanece detenido en el penal de Gorriti e imputado por homicidio agravado.

Jurado cuenta con antecedentes penales. Ya había estado preso en tres oportunidades : la primera vez cuando tenía apenas 17 años, después en 2017 por robo agravado y en 2018 por amenazas con arma en ocasión de robo. Su última condena fue de 3 años y 4 meses de cárcel , pero recuperó la libertad condicional en 2020.

Matías Jurado - presunto asesino de Alto Comedero

La Fiscalía sostiene que Jurado podría estar vinculado a al menos cinco desapariciones recientes. Una de las víctimas es Jorge Omar Anachuri, de 68 años, cuyo rastro se perdió el 25 de julio. Según las pruebas recolectadas, fue visto por última vez subiendo a un taxi junto al imputado. La declaración del chofer y los registros del GPS confirmaron que el destino final fue la casa de Jurado.

A partir de ese caso, surgieron coincidencias con otras desapariciones en la zona. Todas las víctimas compartían un perfil similar: hombres mayores, en situación de vulnerabilidad y con contacto reciente con el acusado. En los operativos realizados en su vivienda, se encontraron restos humanos, fragmentos de piel, ropa parcialmente quemada y elementos que podrían haber sido utilizados para ocultar los crímenes.

Sin Límites es un programa de análisis político y social que se emite todos los martes de 14 a 15 horas. Bajo la conducción de Alberto Siufi, se consolidó como un espacio de reflexión crítica sobre la coyuntura provincial, sumando miradas desde distintos sectores.