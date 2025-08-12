martes 12 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de agosto de 2025 - 13:21
Numismática.

Pagan una fortuna a quien tenga esta moneda de 10 centavos

Coleccionistas de todo el país buscan esta moneda de 1946 que puede esconder un valor inesperado. Todos los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Moneda de 10 centavos.

Moneda de 10 centavos.

Lee además
Monedas de $5.
Numismática.

Pagan hasta $10 millones por una extraña moneda de $5
Las monedas de $1 pueden ser un tesoro.
Numismática.

Podés tener un tesoro en casa: pagan $1.000.000 por una moneda de $1 con un error

Este ejemplar, que dejó de circular hace décadas, atrae a expertos y coleccionistas por características particulares que la diferencian del resto y la convierten en un verdadero tesoro.

La moneda de 10 centavos de 1946 que genera furor

La pieza en cuestión pertenece a la serie de monedas acuñadas en el año 1946. A pesar de su bajo valor nominal, su precio en el mercado de coleccionistas puede ser muy elevado. Esto ocurre por una combinación de factores: su antigüedad, el estado de conservación y, sobre todo, por ciertos errores de fabricación que no se repiten en todas las unidades.

Esta moneda presenta detalles únicos en su diseño, especialmente en el lado que muestra la figura de una vaca, símbolo típico de las monedas argentinas de esa época. Allí se identifican fallas visibles que elevan su valor de manera significativa.

Moneda de 10 centavos
Moneda de 10 centavos.

Moneda de 10 centavos.

Cuáles son los errores que la hacen tan valiosa

Los especialistas detectaron varios errores de acuñación que vuelven especial a esta moneda de 10 centavos:

  • Error en la boca del animal: en el extremo derecho de la moneda, la vaca presenta una imperfección que no se encuentra en otras emisiones de ese mismo año.
  • Defecto en la zona inferior izquierda: por debajo del hocico del animal, sobre la franja inferior, puede notarse una alteración que resalta a simple vista.
  • Anomalía en el reverso: el lado opuesto de la moneda también tiene una falla en la franja izquierda, considerada clave por los numismáticos.

Estos errores, combinados con el desgaste mínimo y una buena conservación, explican el alto valor que los coleccionistas están dispuestos a pagar.

Cómo saber si una moneda antigua tiene valor

Las monedas antiguas pueden parecer comunes a simple vista, pero algunos ejemplares contienen detalles que las transforman en verdaderas joyas. La mejor forma de determinar su valor es consultar con expertos en numismática o visitar ferias especializadas. También existen grupos en redes sociales y plataformas digitales donde se realizan tasaciones y se intercambian piezas.

Además, sitios como Mercado Libre suelen mostrar publicaciones de usuarios que ofrecen estas monedas a precios que superan ampliamente su valor nominal. Aunque no todas las publicaciones indican precios reales de venta, sirven como referencia para conocer el interés del mercado.

Moneda de 10 centavos
Moneda de 10 centavos.

Moneda de 10 centavos.

Recomendaciones para quienes tienen monedas antiguas

Si alguien guarda monedas viejas en su casa, es importante revisarlas con detenimiento. Piezas con errores, acuñaciones especiales, series limitadas o símbolos poco comunes pueden tener un valor significativo. También es clave que las monedas estén limpias, sin oxidación ni rayaduras, y que se mantengan protegidas de la humedad.

Frente a la duda, conviene recurrir a especialistas o asociaciones dedicadas al coleccionismo, ya que en muchos casos una moneda olvidada puede transformarse en una fuente de ingresos inesperada.

¿Qué es la numismática?

La numismática es la disciplina que estudia y colecciona monedas, billetes, medallas y otros objetos relacionados con el dinero. Su nombre proviene del latín numisma y del griego nomisma, que significan “moneda”.

Aunque para muchos se asocia solo con el coleccionismo, la numismática también tiene un valor histórico, cultural y económico: a través de las monedas y billetes se pueden conocer aspectos políticos, sociales y artísticos de distintas épocas y regiones.

Dentro de la numismática existen ramas especializadas, como la notafilia (dedicada a billetes), la exonumia (medallas, fichas y otros objetos no monetarios) o la numismática antigua, centrada en monedas de civilizaciones pasadas.

En la actualidad, la numismática combina el interés de historiadores, economistas y coleccionistas, y también despierta un mercado activo, donde algunas piezas raras o con errores de impresión alcanzan altos valores en subastas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Pagan hasta $10 millones por una extraña moneda de $5

Podés tener un tesoro en casa: pagan $1.000.000 por una moneda de $1 con un error

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 12 de agosto

Día del Niño 2025: más ropa que juguetes y gastos promedios de $50.000

Voucher educativo 2025: las fechas y los montos de agosto

Lo que se lee ahora
Rastrillaje por el caso del presunto asesino serial de Jujuy.
Investigación.

Presunto asesino serial: qué encontraron en el primer rastrillaje con perros

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Rastrillaje por el caso del presunto asesino serial de Jujuy.
Investigación.

Presunto asesino serial: qué encontraron en el primer rastrillaje con perros

Foto archivo.
Jujuy.

Paritarias: el nuevo ofrecimiento salarial del Gobierno a los gremios docentes

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño. video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel