lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 20:43
Jujuy.

Paritarias: el nuevo ofrecimiento salarial del Gobierno a los gremios docentes

Además del 1,5% adicional para agosto y septiembre ya anunciado, incluye aumentos en ítems salariales. CEDEMS realizará una asamblea y responderá el jueves.

Federico Franco
Por  Federico Franco
En diálogo con Canal 4, el secretario adjunto del CEDEMS, Juan Carlos Córdoba, explicó que el Ejecutivo presentó una propuesta que incluye el blanqueo parcial de algunos códigos salariales, la recomposición de ítems y un incremento del 1,5% para agosto y septiembre que ya habían anunciado en julio.

Según detalló, "el código 1330 de $163.000 por persona pasaría un 15% al básico en un plazo de cinco meses. El estado docente, actualmente en $19.600, también tendría un traspaso parcial al básico, y el ítem “frente a alumnos” subiría de $25.000 a $32.400".

Córdoba aclaró que "el impacto real de la propuesta será evaluada en asambleas entre martes y miércoles". El jueves, los gremios darán una respuesta formal al Gobierno, "que podría ser acompañada por un acta de asamblea".

Respecto a los descuentos por días de paro, señaló que "se insistió en su no aplicación, que no se descuente, aunque la definición quedará sujeta a la decisión final tras el análisis de la propuesta".

