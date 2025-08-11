Paritarias: el nuevo ofrecimiento salarial del Gobierno a los gremios docentes

Foto archivo.

Este lunes 11 de agosto se reanudó el diálogo de Paritarias entre el Gobierno de Jujuy y los sindicatos que representan a los trabajadores de la educación.

Las reuniones continuarán el jueves, en el marco del cronograma establecido tras el último encuentro del 28 de julio, cuando el Ejecutivo ofreció un 3% en dos meses.

En diálogo con Canal 4, el secretario adjunto del CEDEMS, Juan Carlos Córdoba, explicó que el Ejecutivo presentó una propuesta que incluye el blanqueo parcial de algunos códigos salariales, la recomposición de ítems y un incremento del 1,5% para agosto y septiembre que ya habían anunciado en julio.

Según detalló, "el código 1330 de $163.000 por persona pasaría un 15% al básico en un plazo de cinco meses. El estado docente, actualmente en $19.600, también tendría un traspaso parcial al básico, y el ítem “frente a alumnos” subiría de $25.000 a $32.400".

Córdoba aclaró que "el impacto real de la propuesta será evaluada en asambleas entre martes y miércoles". El jueves, los gremios darán una respuesta formal al Gobierno, "que podría ser acompañada por un acta de asamblea". Respecto a los descuentos por días de paro, señaló que "se insistió en su no aplicación, que no se descuente, aunque la definición quedará sujeta a la decisión final tras el análisis de la propuesta".

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas paritarias

Gobierno

gremios