domingo 10 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de agosto de 2025 - 20:34
Educación.

Paritarias docentes: esta semana retoman las reuniones gremios y gobierno

Tras el encuentro del pasado 28 de julio, las partes volverán a reunirse este lunes 11 y miércoles 13 de agosto para discutir acerca de las paritarias docentes.

Por  Agustín Weibel
Paritarias docentes: esta semana retoman las reuniones gremios y gobierno

Paritarias docentes: esta semana retoman las reuniones gremios y gobierno

El Gobierno provincial y los gremios docentes retomarán las reuniones paritarias esta semana, en busca de consensos sobre salario, condiciones laborales e infraestructura escolar.

Lee además
Inicio de clases: Desoyen el llamado a paritarias y van al paro
Educación.

Inicio de clases: "Desoyen el llamado a paritarias y van al paro"
Paritarias docentes: esta semana retoman las reuniones gremios y gobierno
Economía.

Paritaria docente: el Gobierno ofreció un 3% de incremento

Paritarias docentes: esta semana retoman las reuniones gremios y gobierno

Esta semana se reanudará el diálogo paritario entre el Gobierno de Jujuy y los distintos gremios que representan a los trabajadores de la educación, con el objetivo de destrabar un acuerdo que contemple no solo la cuestión salarial, sino también condiciones laborales y de infraestructura.

Las reuniones están previstas para el lunes 11 y el miércoles 13 de agosto, según el cronograma establecido luego del último encuentro, que tuvo lugar el 28 de julio. En esa ocasión, el Ejecutivo provincial había planteado una mejora del 3%, lo cual fue considerado insuficiente por los sindicatos presentes.

En las negociaciones anteriores participaron representantes de CEDEMS, UDA, ASDEA, AMET y ADEP, quienes insistieron en la necesidad de una recomposición que refleje el impacto del contexto inflacionario en los ingresos docentes. Además del reclamo económico, pusieron sobre la mesa otros puntos sensibles como infraestructura escolar, sobrecarga laboral y condiciones de trabajo.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda confirmó que estas nuevas reuniones serán espacios para revisar la propuesta inicial y avanzar en puntos que quedaron pendientes. Desde los gremios, sin embargo, advirtieron que de no haber avances significativos, podrían retomar las medidas de fuerza en las próximas semanas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Inicio de clases: "Desoyen el llamado a paritarias y van al paro"

Paritaria docente: el Gobierno ofreció un 3% de incremento

Paritarias docentes: nueva reunión sería 11 y 13 de agosto

Paritarias en Jujuy: el salario inicial sube a $650.000

Cambio de locación para la Marcha Evocativa mientras que el desfile seguirá en Alto Comedero

Lo que se lee ahora
Por obras en el Xibi Xibi, la Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador video
Tradición.

Cambio de locación para la Marcha Evocativa mientras que el desfile seguirá en Alto Comedero

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Por obras en el Xibi Xibi, la Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador video
Tradición.

Cambio de locación para la Marcha Evocativa mientras que el desfile seguirá en Alto Comedero

Murió un niño de dos años tras atragantarse con un caramelo en Neuquén ( foto de www.lmneuquen.com)
Tragedia.

Murió un niño de dos años tras atragantarse con un caramelo en Neuquén

Libertador: robó ropa en una feria y fue detenido al esconderse en una iglesia ( imagen ilustrativa)
Barrio Eva Perón.

Libertador: robó ropa en una feria y fue detenido al esconderse en una iglesia

Paritarias docentes: esta semana retoman las reuniones gremios y gobierno
Educación.

Paritarias docentes: esta semana retoman las reuniones gremios y gobierno

Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero: horario, árbitro y tv

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel