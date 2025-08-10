Paritarias docentes: esta semana retoman las reuniones gremios y gobierno

El Gobierno provincial y los gremios docentes retomarán las reuniones paritarias esta semana, en busca de consensos sobre salario, condiciones laborales e infraestructura escolar.

Paritarias docentes: esta semana retoman las reuniones gremios y gobierno Esta semana se reanudará el diálogo paritario entre el Gobierno de Jujuy y los distintos gremios que representan a los trabajadores de la educación, con el objetivo de destrabar un acuerdo que contemple no solo la cuestión salarial, sino también condiciones laborales y de infraestructura.

Las reuniones están previstas para el lunes 11 y el miércoles 13 de agosto, según el cronograma establecido luego del último encuentro, que tuvo lugar el 28 de julio. En esa ocasión, el Ejecutivo provincial había planteado una mejora del 3%, lo cual fue considerado insuficiente por los sindicatos presentes.

En las negociaciones anteriores participaron representantes de CEDEMS, UDA, ASDEA, AMET y ADEP, quienes insistieron en la necesidad de una recomposición que refleje el impacto del contexto inflacionario en los ingresos docentes. Además del reclamo económico, pusieron sobre la mesa otros puntos sensibles como infraestructura escolar, sobrecarga laboral y condiciones de trabajo.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda confirmó que estas nuevas reuniones serán espacios para revisar la propuesta inicial y avanzar en puntos que quedaron pendientes. Desde los gremios, sin embargo, advirtieron que de no haber avances significativos, podrían retomar las medidas de fuerza en las próximas semanas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.