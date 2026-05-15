En Tucumán un popular cantante argentino sorprendió con un show callejero

Nahuel Pennisi sorprendió a vecinos y transeúntes con un show acústico en plena peatonal de San Miguel de Tucumán, en una aparición inesperada que transformó una tarde común del microcentro en un momento especial para cientos de personas.
Con su guitarra en mano, el reconocido cantante brindó un íntimo recital callejero que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Poco a poco, vecinos, comerciantes y transeúntes se fueron acercando para escucharlo, grabar videos y aplaudir cada interpretación.
Nahuel Pennisi en Tucumán con un show callejero
Nahuel Pennisi en Tucumán con un show callejero
El gesto recordó además sus inicios como músico callejero, una etapa fundamental en su historia antes de alcanzar reconocimiento nacional. Esa conexión directa con el público hizo que la presentación tuviera un valor especial para quienes estuvieron presentes.
Homenaje a Mercedes Sosa en Tucumán
La visita de Pennisi a Tucumán forma parte de un proyecto artístico y audiovisual dedicado a homenajear a Mercedes Sosa. El cantante participa de la grabación de un disco compuesto por diez canciones interpretadas originalmente por “La Negra”.
Nahuel Pennisi en Tucumán con un show callejero
Nahuel Pennisi en Tucumán con un show callejero
El proyecto incluirá un documental que recorrerá distintos lugares emblemáticos de la provincia vinculados a la vida de la histórica artista tucumana. “Mercedes nació en Tucumán y finalmente terminó siendo de todos. Es una voz que emociona y que admiramos mundialmente”, expresó Pennisi.
El artista argentino de éxito regional, también aseguró sentirse profundamente conectado con la provincia. “Encontré una tierra que me abrazó desde el principio. Mercedes no podía haber nacido en otro lugar que acá”, agregó.
Nahuel Pennisi en Tucumán con un show callejero
Nahuel Pennisi en Tucumán con un show callejero
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