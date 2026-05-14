Subió la nafta: cuánto sale convertir un auto a GNC en Jujuy

YPF aplicó desde la medianoche de este jueves un aumento del 1% en los combustibles y congelará los precios por los próximos 45 días. Estas subas hacen pensar a muchos automovilistas en reconvertir sus autos a Gas Natural Comprimido (GNC) .

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“Si bien ha aumentado la consulta, por ahí no tanto el tema de la conversión a GNC” , dijo Omar Reynoso que es parte de una empresa que realiza la venta e instalación de tanques, y dijo que las razones son múltiples.

“Han aumentado los precios, y hay pocos vehículos que quedan para convertirlos a GNC” , subrayó. “A raíz de eso ha bajado un poco la venta”, y dijo que la llegada de los autos eléctricos es otro punto que originó la baja en la venta.

Sobre los precios para la instalación de tanques de GNC, dijo que varían según la calidad que quieran instalar. “ Rondan entre 1.200.000 hasta 1.500.000 pesos , dependiendo de la marca, de la calidad que elijan y también de la capacidad del cilindro”.

Embed - OMAR REYNOSO – Vendedor GNC

Sobre la instalación para camionetas, Reynoso afirmó que el precio aumenta dependiendo del motor que tenga la camioneta y de la autonomía que busquen. La mayoría para empezar tiene que colocar un cilindro de 14 metros cúbicos”.

“Un tanque de 14 está saliendo 180 mil pesos más que un cilindro de 10, o sea que con el precio que tenía hace rato, hay que calcularle que con un equipo básico que salía 1.300.000, le estábamos hablando de 1.480.000”, y dijo que la instalación para todos incluye el tanque y todo el kit para el motor, más la mano de obra y la oblea de GNC, documentación que se renueva una vez al año.

Detalló que son tanques de 5ta generación que “es un sistema creado para los vehículos que han cambiado la electrónica. En los vehículos con carburadores se colocaba un sistema que es de tercera generación. Después se crean los vehículos con inyección electrónica, los cuales también se podía colocar tercera generación”.

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Reynoso señaló que a raíz de los avances de la tecnología y de las nuevas máquinas electrónicas, se crea el sistema de quinta generación “que es un equipo electrónico, un equipo computarizado”, y dijo que con este sistema el vehículo arranca a nafta.

“En los sistemas anteriores uno podía seleccionar. En este sistema de quinta generación sí o sí tiene que arrancar a nafta y después cuando el motor levanta la temperatura adecuada para que trabaje el equipo de GNC, se pasa solo de manera electrónica”, aclaró.

Sobre la autonomía de un auto impulsado a GNC, Reynoso dijo que varía según el lugar donde se maneje. “Con un cilindro de 10 metros cúbicos, en el centro de la ciudad que es donde más consume porque anda mucho en primera y segunda, se calcula una autonomía de 60 o 70 kilómetros. En lugares no céntricos de la ciudad unos 80 o 90 kilómetros. Y en ruta ya la autonomía aumenta a 120 o 140 kilómetros.

Hay una creencia que marca que los autos con GNC afectan al motor. “Eso no es real. Lo que pasa es que nosotros lo único que hacemos es cambiar el combustible. Anteriormente eso se creía porque los primeros vehículos que se convirtieron en GNC eran vehículos viejos”.

“Esos vehículos ya estaban un poquito golpeados de motor, pero con la combustión que tiene la nafta por ahí no se sentía. Al cambiar a GNC se potencian los errores que tiene el vehículo y cuando el vehículo empieza a fallar, lo primero que hacen es echarle la culpa al GNC, pero no es así”, explicó.

Los nuevos precios de las naftas

Si bien el aumento es del 1% en todas las estaciones de servicio, en la provincia de Jujuy depende de cada una de ellas el monto aplicado. Los nuevos precios son los siguientes:

Súper: $2.202

Infinia $2.383

Diesel 500: $2.361

Infinia Diesel: $2.550

En otros surtidores, la nafta Súper presenta valores más bajos: en algunos casos cuesta $2.197, es decir $5 menos que el precio de referencia de $2.202; mientras que en otras estaciones se consigue a $2.187, con una diferencia de $15.