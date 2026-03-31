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31 de marzo de 2026 - 08:17
Jujuy.

Aumentó el GNC en Jujuy a partir de hoy: de cuánto es el incremento

Marzo cierra con nue nuevo aumento, en este caso en el precio del GNC. A partir de hoy el metro cúbico sufrió un nuevo incremento y ya se aplica.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Aumentó el GNC en Jujuy: a partir de este martes 31 de marzo cuesta $998,90

Aumentó el GNC en Jujuy: a partir de este martes 31 de marzo cuesta $998,90

El precio del GNC registró un nuevo incremento en la provincia de Jujuy y desde este martes 31 de marzo pasó a costar $999 por metro cúbico en las estaciones de servicio.

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Fuerte suba en pocos días

El aumento representa un salto significativo respecto al valor de la semana pasada, cuando el GNC se comercializaba a $844. En pocos días, el combustible acumuló una suba superior a los $150, lo que genera preocupación entre los usuarios.

Impacto en el bolsillo

El incremento golpea principalmente a quienes utilizan GNC como alternativa más económica frente a otros combustibles, como taxistas, remiseros y conductores particulares que optan por este sistema para reducir gastos.

Expectativa por nuevos ajustes

Desde el sector no descartan que puedan registrarse nuevos ajustes en las próximas semanas, en un contexto de constantes actualizaciones en los precios de la energía a nivel nacional.

El aumento del GNC se suma a otras subas en combustibles y servicios, profundizando el impacto en la economía diaria de los jujeños.

Hoy también volvió a aumentar el combustible

Cabe recordar que en el caso de los combustibles, éstos vienen sufriendo aumentos de forma constante debido a la crisis del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

En Jujuy, los combustibles registraron un nuevo incremento respecto al último ajuste del 27 de marzo:

Comparativo de precios en Jujuy:

27 de Marzo

• Nafta Súper: $2115

• Infinia: $2283

• Diesel 500: $2273

• Infinia Diesel: $2453

31 de Marzo

• Nafta Súper: $2173

• Infinia: $2331

• Diesel 500: $2325

• Infinia Diesel: $2325

Variación de precios

• Nafta Súper: +$58

• Infinia: +$48

• Diesel 500: +$52

• Infinia Diesel: -$52

En este caso, el único tipo de nafta que bajó su precio fue la Infinia Disel que tuvo una merma de $128 pesos menos con respecto al último aumento registrado.

Nuevos precios de los combustibles este martes 31 de marzo
Nuevos precios de los combustibles este martes 31 de marzo

Nuevos precios de los combustibles este martes 31 de marzo

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