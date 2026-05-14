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14 de mayo de 2026 - 12:51
Jujuy.

Aguinaldo en Jujuy: confirmaron la fecha de cobro para estatales

El ministro de Hacienda anticipó que el aguinaldo se pagará antes de finalizar junio. Luego retomarán las paritarias.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo.

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo.

El Gobierno de Jujuy confirmó la fecha estimada para el pago del aguinaldo a los trabajadores estatales de la provincia. En dialogo con Canal 4, el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, adelantó que el depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC) se concretará cerca del 20 de junio.

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La definición llega en medio de las negociaciones paritarias que el Ejecutivo mantiene con los sindicatos provinciales.

“El aguinaldo, ante las necesidades y requerimientos de los gremios, queremos pagarlo antes de finalizar junio”, expresó el funcionario.

“Estimamos que se pagará cerca del 20 de junio”. “Estimamos que se pagará cerca del 20 de junio”.

“Después de pagar el aguinaldo nos volveremos a reunir con los gremios para avanzar en las paritarias”, señaló Cardozo.

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Qué es el aguinaldo

El aguinaldo, conocido formalmente como Sueldo Anual Complementario, representa un pago extra que reciben los trabajadores registrados dos veces al año.

En Argentina, el SAC se divide en dos cuotas:

  • La primera se paga en junio.
  • La segunda se acredita en diciembre.

El monto equivale al 50% del mejor sueldo mensual recibido por el trabajador durante cada semestre.

Por ejemplo, si un empleado tuvo distintos salarios entre enero y junio, el cálculo toma el salario mensual más alto de ese período y sobre ese valor se liquida la mitad.

Aguinaldo
Llega el pago del aguinaldo en Jujuy.

Llega el pago del aguinaldo en Jujuy.

Cómo se calcula el medio aguinaldo

Para calcular el aguinaldo se debe identificar cuál fue el sueldo bruto más alto cobrado durante el semestre correspondiente.

La fórmula es simple:

  • Mejor sueldo del semestre ÷ 2.

Si el trabajador no prestó servicios durante todo el semestre, el pago se realiza de manera proporcional a los meses trabajados.

El SAC incluye conceptos remunerativos habituales, aunque pueden existir diferencias según cada recibo salarial o situación laboral específica.

En el caso de los empleados públicos jujeños, el depósito suele realizarse junto a un cronograma organizado sectores de la administración provincial.

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