jueves 14 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de mayo de 2026 - 12:08
País.

Las recomendaciones a los tatuadores jujeños para proteger sus diseños

El abogado Felipe Franco Trigo habló sobre derechos de autor, contratos y cuidados legales en un contexto marcado por la inteligencia artificial y las redes sociales.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
La recomendación para tatuadores jujeños.

La recomendación para tatuadores jujeños.

El debate por los derechos de autor en los tatuajes volvió a instalarse en Argentina tras el reclamo del tatuador de Duki por el uso comercial de uno de sus diseños más conocidos. En ese contexto, el abogado Felipe Franco Trigo dejó una serie de recomendaciones dirigidas a tatuadores jujeños y artistas del rubro para proteger sus obras y evitar futuros conflictos legales.

Lee además
Casa de Gobierno video
Jujuy.

Paritarias en Jujuy: confirmaron un aumento del 3% para estatales
Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo. video
Jujuy.

Aguinaldo en Jujuy: confirmaron la fecha de cobro para estatales

Durante una entrevista, el letrado remarcó que la legislación argentina contempla la protección de las creaciones artísticas incluso sin necesidad de registros formales previos. Además, advirtió sobre la importancia de dejar en claro las condiciones de uso cuando los diseños se vinculan con figuras públicas, campañas comerciales o contenidos virales.

“Nuestra ley es muy antigua y a la vez muy actual. Hay que leerla y ver que está todo planteado y protegido”, explicó el abogado.

Embed - Las recomendaciones a los tatuadores jujeños para proteger sus diseños

La importancia de proteger los diseños

Franco Trigo señaló que muchos artistas suelen compartir sus trabajos en redes sociales para difundir su arte, aunque advirtió que esa exposición también puede abrir la puerta a copias o usos no autorizados.

“Está bien que uno viralice su obra, pero si cree que se la pueden plagiar es importante asegurarla” “Está bien que uno viralice su obra, pero si cree que se la pueden plagiar es importante asegurarla”

En ese sentido, explicó que el crecimiento de las plataformas digitales y la facilidad para replicar imágenes generaron nuevos desafíos para tatuadores y artistas visuales.

El abogado también mencionó el impacto de la inteligencia artificial en el mundo creativo y reconoció que allí aparecen algunos vacíos o discusiones modernas dentro de la propiedad intelectual.

TAtuaje
Tatuaje.

Tatuaje.

El impacto de la inteligencia artificial

“Hoy lo que puede haber quedado desactualizado es con la IA”, afirmó el representante legal.

La expansión de herramientas de inteligencia artificial capaces de replicar estilos, imágenes o ilustraciones abrió un debate internacional sobre los derechos de autor y la utilización de obras originales para entrenar sistemas digitales.

Dentro del ambiente artístico, muchos tatuadores comenzaron a mostrar preocupación por la reproducción automática de diseños o por el uso de imágenes sin consentimiento para generar nuevas creaciones.

Franco Trigo sostuvo que, frente a ese escenario, la prevención y la claridad en los acuerdos laborales toman todavía más relevancia.

Contratos y derechos de explotación

Otra de las recomendaciones que dejó el abogado apuntó directamente a la relación entre tatuadores y clientes, especialmente cuando se trata de artistas, influencers o figuras públicas.

“Hay que tener claridad al contratar y explicarle a los clientes” “Hay que tener claridad al contratar y explicarle a los clientes”

Además, sugirió formalizar acuerdos escritos cuando los tatuajes puedan adquirir exposición mediática o valor comercial. “Si uno va a tatuar a un artista hay que tener un contrato y ver los derechos de explotación”, explicó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Paritarias en Jujuy: confirmaron un aumento del 3% para estatales

Aguinaldo en Jujuy: confirmaron la fecha de cobro para estatales

Encontraron un gato montés muerto en Chalicán y crece la alarma en la zona

FNE 2026: los chicos de la EET de Palpalá ya comenzaron a trabajar en su carroza

Darán una capacitación gratuita en primeros auxilios: cuándo y dónde

Lo que se lee ahora
Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo. video
Jujuy.

Aguinaldo en Jujuy: confirmaron la fecha de cobro para estatales

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo. video
Jujuy.

Aguinaldo en Jujuy: confirmaron la fecha de cobro para estatales

Agresión a árbitra jujeña (imagen creada con IA). video
Jujuy.

Violencia en el fútbol jujeño: agredieron a una árbitra y evalúan no dirigir una fecha

Campaña solidaria de Alejandra Argota. video
Jujuy.

Emotiva campaña: su bebé se salvó de milagro y transformó el dolor en solidaridad

Jujeña detenida en Tucumán
País.

La jujeña detenida en el partido en Tucumán figuraba como extraviada desde 2022

Choque en Ruta 66. video
Policiales.

Accidente fatal en Ruta 66: piden prisión preventiva por "peligro de fuga"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel