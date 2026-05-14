El debate por los derechos de autor en los tatuajes volvió a instalarse en Argentina tras el reclamo del tatuador de Duki por el uso comercial de uno de sus diseños más conocidos. En ese contexto, el abogado Felipe Franco Trigo dejó una serie de recomendaciones dirigidas a tatuadores jujeños y artistas del rubro para proteger sus obras y evitar futuros conflictos legales.

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Durante una entrevista, el letrado remarcó que la legislación argentina contempla la protección de las creaciones artísticas incluso sin necesidad de registros formales previos. Además , advirtió sobre la importancia de dejar en claro las condiciones de uso cuando los diseños se vinculan con figuras públicas, campañas comerciales o contenidos virales.

“Nuestra ley es muy antigua y a la vez muy actual. Hay que leerla y ver que está todo planteado y protegido”, explicó el abogado.

Embed - Las recomendaciones a los tatuadores jujeños para proteger sus diseños

La importancia de proteger los diseños

Franco Trigo señaló que muchos artistas suelen compartir sus trabajos en redes sociales para difundir su arte, aunque advirtió que esa exposición también puede abrir la puerta a copias o usos no autorizados.

“Está bien que uno viralice su obra, pero si cree que se la pueden plagiar es importante asegurarla” “Está bien que uno viralice su obra, pero si cree que se la pueden plagiar es importante asegurarla”

En ese sentido, explicó que el crecimiento de las plataformas digitales y la facilidad para replicar imágenes generaron nuevos desafíos para tatuadores y artistas visuales.

El abogado también mencionó el impacto de la inteligencia artificial en el mundo creativo y reconoció que allí aparecen algunos vacíos o discusiones modernas dentro de la propiedad intelectual.

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El impacto de la inteligencia artificial

“Hoy lo que puede haber quedado desactualizado es con la IA”, afirmó el representante legal.

La expansión de herramientas de inteligencia artificial capaces de replicar estilos, imágenes o ilustraciones abrió un debate internacional sobre los derechos de autor y la utilización de obras originales para entrenar sistemas digitales.

Dentro del ambiente artístico, muchos tatuadores comenzaron a mostrar preocupación por la reproducción automática de diseños o por el uso de imágenes sin consentimiento para generar nuevas creaciones.

Franco Trigo sostuvo que, frente a ese escenario, la prevención y la claridad en los acuerdos laborales toman todavía más relevancia.

Contratos y derechos de explotación

Otra de las recomendaciones que dejó el abogado apuntó directamente a la relación entre tatuadores y clientes, especialmente cuando se trata de artistas, influencers o figuras públicas.

“Hay que tener claridad al contratar y explicarle a los clientes” “Hay que tener claridad al contratar y explicarle a los clientes”

Además, sugirió formalizar acuerdos escritos cuando los tatuajes puedan adquirir exposición mediática o valor comercial. “Si uno va a tatuar a un artista hay que tener un contrato y ver los derechos de explotación”, explicó.