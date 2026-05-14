Encontraron un gato montés muerto en Chalicán y crece la alarma en la zona

Imagen creada con IA

La aparición de un gato montés muerto al costado de la Ruta Nacional 34, en la localidad de Chalicán, generó preocupación entre vecinos y personas que circulan por la zona. Según alertaron, no sería el primer animal que aparece en esas condiciones en el sector, por lo que pidieron mayor precaución a los conductores.

El hallazgo en Ruta 34 Jujeños que circulaban por Ruta 34, a metros del Servicio Penitenciario de Chalicán, observaron un ejemplar de gato montés atropellado al costado del camino. La situación fue compartida en redes sociales, donde expresaron tristeza por la muerte del animal y advirtieron sobre otros casos similares en la zona.

gato montes

“Es una tristeza que se pierda la vida de un ejemplar tan bonito, como de varios animalitos que perecen en las rutas”, comentaron al alertar sobre el hecho.

En este sentido, indicaron que durante los últimos días observaron varias especies en las mismas condiciones en ese sector de Ruta 34. Ante esta situación, pidieron a quienes transitan por la zona circular con mayor precaución para evitar nuevos atropellamientos de animales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.