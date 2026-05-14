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14 de mayo de 2026 - 12:08
Jujuy.

Encontraron un gato montés muerto en Chalicán y crece la alarma en la zona

Jujeños encontraron un ejemplar de gato montés muerto al costado de la Ruta Nacional 34 a la altura de Chalicán.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen creada con IA

Imagen creada con IA

La aparición de un gato montés muerto al costado de la Ruta Nacional 34, en la localidad de Chalicán, generó preocupación entre vecinos y personas que circulan por la zona. Según alertaron, no sería el primer animal que aparece en esas condiciones en el sector, por lo que pidieron mayor precaución a los conductores.

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El hallazgo en Ruta 34

Jujeños que circulaban por Ruta 34, a metros del Servicio Penitenciario de Chalicán, observaron un ejemplar de gato montés atropellado al costado del camino. La situación fue compartida en redes sociales, donde expresaron tristeza por la muerte del animal y advirtieron sobre otros casos similares en la zona.

gato montes

“Es una tristeza que se pierda la vida de un ejemplar tan bonito, como de varios animalitos que perecen en las rutas”, comentaron al alertar sobre el hecho.

En este sentido, indicaron que durante los últimos días observaron varias especies en las mismas condiciones en ese sector de Ruta 34. Ante esta situación, pidieron a quienes transitan por la zona circular con mayor precaución para evitar nuevos atropellamientos de animales.

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