El costo oculto de los accidentes de tránsito: cuánto gasta el SAME por cada asistencia

Atender a una persona herida en un siniestro vial, accidentes reiterados en Jujuy, implica un fuerte costo para el sistema público de salud de la provincia , no solo por la asistencia médica inmediata que puede variar entre $230 a $260 mil; sino también por el despliegue de ambulancias, personal, equipamiento, combustible, seguros, medicamentos e insumos. Así lo explicó el director del SAME 107, Pablo Jure , en diálogo con Canal 4 y TodoJujuy.

Jujuy. Quedó detenido el conductor de la camioneta del choque fatal en Ruta 66

En un contexto marcado por el aumento de los siniestros viales en la provincia, Jure detalló cuánto cuesta activar una ambulancia y sostener una estructura de emergencia disponible durante todo el año . El dato cobra relevancia porque cada accidente no solo deja víctimas, heridos y familias afectadas, sino que también genera un impacto directo en los recursos del Estado.

Embed - Atender siniestros viales le cuesta millones al sistema de salud en Jujuy

Jure explicó que una ambulancia equipada representa una inversión millonaria para el sistema público. “ Esta ambulancia, que es una ambulancia dentro de lo habitual, sale $150 millones, entre lo que es el vehículo, el carrozado y el armado interno, y todo el equipamiento médico ”, señaló.

El director del SAME aclaró que no se trata únicamente del valor del vehículo, sino también de todo lo que lleva adentro para poder responder ante emergencias.

“El equipamiento médico básico que tienen todas las ambulancias tiene un costo en general de casi $50 millones” “El equipamiento médico básico que tienen todas las ambulancias tiene un costo en general de casi $50 millones”

Ese equipamiento permite asistir a pacientes en situaciones críticas, estabilizarlos y trasladarlos hacia un hospital. En el caso de los siniestros viales, muchas veces se requiere inmovilización, oxígeno, medicación, monitoreo, curaciones, camillas especiales y personal entrenado para actuar en pocos minutos.

Cada salida cuesta hasta $260 mil

Uno de los datos más fuertes que aportó el Dr. Pablo Jure tiene que ver con el costo de cada movimiento de una ambulancia. Según explicó, desde que se activa el llamado y sale el equipo, el sistema ya empieza a generar gastos.

“Desde que se activó, baja la gente, prende la ambulancia, sabiendo que ya tiene $150 millones en sus manos”, graficó.

El costo incluye seguro, combustible, aceite, desgaste del vehículo, uso de materiales, medicamentos y el trabajo del personal sanitario.

“Entre ir a hacer la asistencia en general tenemos un costo aproximado, cada vez que sale la ambulancia, entre 230 y 260 mil pesos por movimiento” “Entre ir a hacer la asistencia en general tenemos un costo aproximado, cada vez que sale la ambulancia, entre 230 y 260 mil pesos por movimiento”

Jure remarcó que ese monto puede aumentar según la gravedad del caso y la cantidad de insumos que deban utilizarse. “Si una persona se accidenta o tiene alguna situación, de los 260 para arriba, de acuerdo a la cantidad de materiales que utilicemos”, explicó.

El costo de una consulta innecesaria

El director del SAME también pidió tomar dimensión del costo que tiene movilizar una ambulancia para situaciones que podrían resolverse por otra vía, como controles simples o consultas que no son emergencias.

“Si una persona nos llama para que le hagamos un control de presión, nos va a salir de costo $230 mil”, ejemplificó.

La aclaración apunta a fortalecer el uso responsable del sistema de emergencias, especialmente en momentos en los que los recursos deben estar disponibles para casos graves, como accidentes de tránsito, descompensaciones severas, politraumatismos o emergencias reales.

“Si una persona nos llama para que le hagamos un control de presión, nos va a salir de costo $230 mil” “Si una persona nos llama para que le hagamos un control de presión, nos va a salir de costo $230 mil”

El impacto de los accidentes de tránsito

Los siniestros viales representan una de las principales demandas del SAME. Cada choque, vuelco o atropello puede requerir varias ambulancias, personal médico, enfermeros, choferes, insumos de trauma, derivaciones y atención hospitalaria posterior.

Cuando el accidente deja varios heridos, el costo se multiplica. A la salida de las ambulancias se suma luego la atención en guardias, estudios por imágenes, cirugías, internaciones, terapia intensiva, medicamentos, rehabilitación y seguimiento.

Por eso, el incremento de los siniestros viales no solo tiene un impacto humano y social, sino también económico. Cada conducta imprudente en la calle o la ruta termina recayendo sobre un sistema sanitario que debe responder de inmediato y sostener los costos de la emergencia.

Cuánto cuesta sostener el SAME por mes

Jure también detalló el costo mensual de funcionamiento del SAME 107 en toda la provincia. “El costo operativo que tiene el SAME aproximadamente por mes son 280 millones de pesos mensuales”, afirmó.

Ese monto permite sostener una estructura de gran alcance, con ambulancias, bases operativas, personal y diferentes funciones que se cumplen en todo Jujuy.

“Eso es lo que todos los jujeños tenemos que pagar para poder mantener una infraestructura de esta característica en toda la provincia, en las 70 ambulancias, las bases y todas las funciones, las 12 funciones que tiene el SAME”, remarcó.

Moto - Ruta 1 - Same Imagen ilustrativa a accidentes de tránsito en Jujuy (Imagen con IA) El SAME 107 tiene un costo operativo de aproximadamente $280 millones mensuales para sostener su cobertura provincial; Jure también advirtió que movilizar una ambulancia por consultas no urgentes (como un control de presión) puede costar $230 mil.

Una estructura que debe estar lista siempre

El SAME 107 no solo responde a siniestros viales. También interviene en emergencias domiciliarias, traslados, eventos masivos, operativos preventivos, emergencias sanitarias, asistencia en rutas y situaciones críticas en distintos puntos de la provincia.

Sin embargo, los accidentes de tránsito ocupan un lugar central por la frecuencia, la gravedad de las lesiones y la cantidad de recursos que demandan. Una persona politraumatizada puede requerir una cadena completa de atención: ambulancia, estabilización, traslado, guardia, quirófano, terapia intensiva y rehabilitación.

En ese sentido, Jure buscó mostrar el costo real de cada intervención para que la comunidad comprenda que detrás de una ambulancia que llega al lugar de un accidente hay inversión pública, personal capacitado y recursos que pertenecen a todo

Prevenir también es cuidar el sistema de salud

La información del SAME llega en un momento de preocupación por los siniestros viales en Jujuy. En los últimos días, la provincia registró accidentes graves, víctimas fatales y personas internadas con lesiones severas.

La prevención vial, entonces, también es una forma de cuidar el sistema de salud: respetar velocidades máximas, no usar el celular al manejar, no conducir alcoholizado, usar casco y cinturón, y respetar las normas de tránsito reduce muertes, lesiones y costos evitables para el Estado.

Cada accidente que se evita significa una vida protegida, una familia que no atraviesa una tragedia y recursos sanitarios disponibles para otras emergencias.