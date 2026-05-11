Choque frontal en Ruta 66: "Se trató realmente de un accidente", dijo el abogado del conductor de la camioneta

La audiencia imputativa del conductor de la camioneta que se cruzó de carril en Ruta 66 e impactó de frente contra un automóvil donde murió una pareja se realizará este martes. Según adelantaron sus abogados defensores, será imputado por homicidio culposo en accidente de tránsito, mientras que la defensa sostuvo que el hecho “se trató realmente de un accidente de tránsito”.

Jujuy Durante los primeros 11 días de mayo cinco persona perdieron la vida en rutas de Jujuy

Agustín Reynoso , uno de los abogados del conductor de la camioneta, confirmó que fueron notificados de la audiencia imputativa y cuestionó el pedido de detención realizado el sábado.

“Nos notificaron que mañana es la audiencia, se pidió la detención del conductor el día sábado, pero nosotros consideramos que es inadecuado”, sostuvo.

El abogado remarcó que el conductor atravesó un accidente en el que hubo dos víctimas fatales y aseguró que manifestó sus condolencias a la familia de las personas fallecidas. Además, señaló que, desde la defensa, no advierten indicios de que haya manejado bajo los efectos de alguna sustancia.

“Él venía en un estado de sobriedad, no hay ningún indicio que dé cuenta que haya perdido el control porque estaba bajo alguna sustancia que haya impedido que maneje de manera normal y natural”, expresó.

Embed - AGUSTÍN Y GUSTAVO REYNOSO - Abogados del conductor que se cruzó de carril en Ruta 66

“Se trató de un accidente de tránsito”

Gustavo Reynoso, otro de los abogados defensores, indicó que "la estrategia estará basada en la evidencia reunida durante el fin de semana". También transmitió las condolencias de la familia del conductor hacia los familiares de las víctimas.

“Queremos dar las condolencias y la tristeza que tiene la familia de Janco por todos los fallecidos. Se trató realmente de un accidente de tránsito, queremos dejar en claro esto”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que "no existen elementos para atribuirle al conductor una responsabilidad vinculada a consumo de alcohol, drogas u otras circunstancias personales".

Sabemos que es una familia muy querida, pero se trató de un accidente de tránsito donde no hay nada para endilgarle o responsabilizar por cuestiones personales, alcohol, drogas, o lo que sea a nuestro asistido. Sabemos que es una familia muy querida, pero se trató de un accidente de tránsito donde no hay nada para endilgarle o responsabilizar por cuestiones personales, alcohol, drogas, o lo que sea a nuestro asistido.

Cómo ocurrió el hecho según la querella

Sobre la mecánica del hecho, Gustavo Reynoso afirmó que el conductor perdió el control por una situación que, según dijo, no pueden desarrollar completamente antes de la audiencia imputativa. De todos modos, mencionó que en ese sector de la autopista había una alteración en la circulación normal.

Según la defensa, Janco "pierde el control por una situación extraña, ya que había una paralización de la circulación normal en ese sector de la autopista”, agregó. En tanto, el abogado también remarcó que en pocos días se registraron varios siniestros en la misma zona.

Tenemos que tener en cuenta que hubo cuatro accidentes en pocos días, en un trayecto de cuatro kilómetros hay accidentes todos los días. Tenemos que tener en cuenta que hubo cuatro accidentes en pocos días, en un trayecto de cuatro kilómetros hay accidentes todos los días.

La imputación

El conductor de la camioneta será imputado por homicidio culposo en accidente de tránsito. La audiencia imputativa se realizará este martes, en el marco de la investigación por el choque frontal ocurrido sobre Ruta 66, donde falleció una pareja y sus dos hijas sufrieron heridas.

ruta 66 choque

Detalles del caso: el Fiscal indicó cómo habría ocurrido el choque frontal

Dos personas mayores de edad murieron el pasado viernes 8 de mayo tras un fuerte choque ocurrido sobre Ruta 66, a la altura de Alto Comedero, donde una camioneta cruzó hacia el carril contrario e impactado de lleno contra otro vehículo.

De acuerdo con lo informado por el fiscal Alejandro Maldonado, la camioneta circulaba aparentemente en sentido norte-sur hacia Palpalá cuando, por causas que todavía no están determinadas, se cruzó hacia el sentido sur-norte e impactó contra el otro vehículo.

Embed - FISCAL ALEJANDRO MALDONADO - Confirmó cómo ocurrió el choque frontal en Ruta 66

Asimismo, el funcionario explicó que los rastros encontrados en el lugar muestran el recorrido que habría realizado la camioneta antes del choque.

“Los rastros muestran que cruza hacia el carril contrario, subiéndose por la platabanda, por lo que se observa el aplastamiento de los yuyos en el sector. Ahí cruza e impacta de lleno contra el otro vehículo”, indicó.

Como consecuencia del choque, falleció una pareja mayor de edad que viajaban en el automóvil. Según la información brindada, son de la ciudad de Palpalá. Asimismo, se confirmó que sus dos hijas fueron trasladadas al Hospital Pablo Soria tras el fuerte impacto debido a las heridas de consideración que sufrieron.