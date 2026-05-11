Durante los primeros 11 días de mayo cinco persona perdieron la vida en rutas de Jujuy

Dos mujeres heridas tras un choque en la rotonda de Chango Más (imagen ilustrativa a la temática)

Cinco personas murieron en rutas jujeñas durante los primeros 11 días de mayo , en una seguidilla de siniestros viales que volvió a encender la preocupación por la seguridad vial en la provincia. Los hechos ocurrieron entre el fin de semana largo del 1° de mayo y el último fin de semana, con víctimas en distintos puntos de Jujuy.

A los fallecidos se suman más de seis personas que resultaron heridas, fueron asistidas o permanecieron internadas por distintos choques.

Los reportes oficiales también muestran números altos: el primer informe del mes registró 52 choques (siniestros viales) y una víctima fatal entre el jueves 30 de abril y el lunes 4 de mayo, mientras que el último fin de semana dejó 55 siniestros, 76 alcoholemias positivas y cuatro víctimas fatales .

El primer reporte vial de mayo correspondió al fin de semana largo, entre el jueves 30 de abril y el lunes 4 de mayo . En ese período, se informó 825 actas en total , de las cuales 738 fueron actas varias y 87 por alcoholemia . Además, se registraron 52 siniestros viales y una persona fallecida .

Esa víctima fatal correspondió al accidente ocurrido en la Ruta Provincial 42, donde un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas. Ese primer saldo ya anticipaba un mes complejo en materia de tránsito.

Un fin de semana con cuatro muertes

La situación se agravó entre el viernes 8 y el domingo 10 de mayo, cuando cuatro personas murieron en distintos siniestros viales. Uno de los hechos ocurrió el viernes sobre la Ruta Provincial 48, en la zona de Finca Nación, El Carmen, donde un ciclista fue atropellado por un vehículo cuyo conductor escapó del lugar. La víctima murió en el sitio.

Ese mismo viernes se produjo un fuerte choque sobre la Ruta 66, a la altura de Alto Comedero, entre una camioneta y un auto. Horas después, el fiscal confirmó que dos personas murieron en el siniestro. También hubo heridos que fueron trasladados para recibir asistencia médica.

La cuarta víctima del fin de semana se registró el domingo sobre la Ruta Provincial 47, en el tramo que une El Carmen con Santo Domingo. Un hombre de 32 años caminaba por la zona cuando fue atropellado por una camioneta utilitaria y murió antes de recibir asistencia.

Embed - FISCAL ALEJANDRO MALDONADO - Confirmó cómo ocurrió el choque frontal en Ruta 66

Alta velocidad y uso del celular

En medio de la preocupación por los siniestros, el fiscal Alejandro Maldonado remarcó que hay factores que se repiten en los accidentes graves. “El denominador común en los siniestros son la alta velocidad y el uso de celulares por parte de los conductores”, señaló al referirse a los últimos hechos investigados en Jujuy.

La advertencia se dio también tras el caso de la joven atropellada en Palpalá, a quien debieron amputarle una pierna luego de ser embestida en la zona de una parada de colectivos. Ese hecho no integra la lista de víctimas fatales, pero expone la gravedad de la imprudencia al volante y sus consecuencias.