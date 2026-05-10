Gimnasia de Jujuy vs. San Martín de Tucumán: dónde y cómo comprar las entradas

Por la fecha 13 del Torneo de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy visitará a San Martín y 2.000 hinchas podrán viajar a Tucumán para acompañar al equipo que busca seguir puntero en su zona.
El encuentro se disputará el martes 12 de mayo a las 21.10 en el estadio La Ciudadela, uno de los escenarios más exigentes de la categoría y sede de un duelo que promete mucho clima y expectativa. De esta manera, el Lobo contará con el respaldo de su público en un compromiso clave fuera de casa.
Dónde y cómo comprar las entradas
Para adquirir las entradas para ver al Lobo en la provincia de Tucumán ingresar a: pasesvip.com.ar
Cabe destacar que el stock es limitado y es sólo para hinchas de Gimnasia de Jujuy.
Caravana de los hinchas del Gimnasia de Jujuy
Hinchas de Gimnasia de Jujuy.
Hinchas de Gimnasia de Jujuy podrán viajar a Tucumán a alentar.
Hinchas de Gimnasia de Jujuy organizan el viaje a Tucumán para acompañar al equipo en el partido ante San Martín, correspondiente a la Primera Nacional. Una agrupación está a cargo del traslado y ofrece pasajes de ida y vuelta.
La agrupación La 22 LSD organiza el traslado desde Jujuy hacia San Miguel de Tucumán. Según informaron, el valor del pasaje es de $40.000 ida y vuelta. La salida está prevista para el martes a las 7 de la mañana y el regreso será después del partido.
La terna arbitral confirmada
El encuentro será arbitrado por Maximiliano Manduca, con Damián Espinoza y Roberto Rosas como asistentes. El cuarto árbitro será Francisco Acosta.
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