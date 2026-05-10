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10 de mayo de 2026 - 17:17
Deportes.

Gimnasia de Jujuy vs. San Martín de Tucumán: dónde y cómo comprar las entradas

Para el encuentro que se jugará el próximo martes, pusieron a disposición 2.000 entradas para que los hinchas de Gimnasia de Jujuy alienten en Tucumán.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Hinchas de Gimnasia de Jujuy&nbsp;

Hinchas de Gimnasia de Jujuy 

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El encuentro se disputará el martes 12 de mayo a las 21.10 en el estadio La Ciudadela, uno de los escenarios más exigentes de la categoría y sede de un duelo que promete mucho clima y expectativa. De esta manera, el Lobo contará con el respaldo de su público en un compromiso clave fuera de casa.

Dónde y cómo comprar las entradas

Para adquirir las entradas para ver al Lobo en la provincia de Tucumán ingresar a: pasesvip.com.ar

Cabe destacar que el stock es limitado y es sólo para hinchas de Gimnasia de Jujuy.

Caravana de los hinchas del Gimnasia de Jujuy

Hinchas de Gimnasia de Jujuy.
Hinchas de Gimnasia de Jujuy podr&aacute;n viajar a Tucum&aacute;n a alentar.

Hinchas de Gimnasia de Jujuy podrán viajar a Tucumán a alentar.

Hinchas de Gimnasia de Jujuy organizan el viaje a Tucumán para acompañar al equipo en el partido ante San Martín, correspondiente a la Primera Nacional. Una agrupación está a cargo del traslado y ofrece pasajes de ida y vuelta.

La agrupación La 22 LSD organiza el traslado desde Jujuy hacia San Miguel de Tucumán. Según informaron, el valor del pasaje es de $40.000 ida y vuelta. La salida está prevista para el martes a las 7 de la mañana y el regreso será después del partido.

La terna arbitral confirmada

El encuentro será arbitrado por Maximiliano Manduca, con Damián Espinoza y Roberto Rosas como asistentes. El cuarto árbitro será Francisco Acosta.

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