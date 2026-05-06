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6 de mayo de 2026 - 21:30
Deportes.

Cambio de horario para el partido entre Gimnasia de Jujuy y San Martín en Tucumán

El partido entre Gimnasia de Jujuy y San Martín de Tucumán tiene un nuevo horario confirmado para el próximo martes 12 de mayo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cambio dehorario para el partido entre Gimnasia de Jujuy y San Martin en Tucumán (Fotoilustrativa)

Cambio de horario para el partido entre Gimnasia de Jujuy y San Martin en Tucumán (Foto ilustrativa)

Se confirmó que el partido entre San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy del próximo martes 12 de mayo correspondiente a la Fecha 13 de la Primera Nacional que se jugará en el estadio La Ciudadela, cambió de horario.

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El choque entre el Lobo y el Ciruja se jugará a las 21:10 y no a las 19 horas como estaba inicialmente programado. Será con el arbitraje de Maximiliano Manduca y los asistentes Damián Espinoza y Roberto Rosas. El cuarto árbitro Francisco Acosta.

Manduca estuvo a cargo del partido entre Gimnasia de Jujuy y Quilmes por la Fecha 3 de la Primera Nacional. El encuentro se disputó en el Estadio 23 de Agosto y el equipo de Hernán Pellerano ganó con gol de Hugo Soria.

El equipo de Hernán Pellerano visitará al Santo tucumano entre semana ya que el equipo local disputará un encuentro por la Copa Argentina el próximo viernes 8 de mayo, por lo que debió postergar el clásico del norte.

Gimnasia de Jujuy en lo más alto

El Lobo rescató un punto importante ante Deportivo Maipú y logró sostenerse en la cima de la Zona B. Con el empate en un gol, el combinado jujeño suma 23 puntos y continúa como único líder de la tabla de posiciones de la Primera Nacional.

Cambio de horario para el partido entre Gimnasia de Jujuy y San Martin en Tucumán (Foto ilustrativa)
Cambio de horario para el partido entre Gimnasia de Jujuy y San Martin en Tucumán (Foto ilustrativa)

Cambio de horario para el partido entre Gimnasia de Jujuy y San Martin en Tucumán (Foto ilustrativa)

Teniendo en cuenta la derrota de Tristán Suárez el fin de semana, su principal perseguidor, el Lobo logró mantener la punta. El Lechero quedó con 20 unidades, mientras que Atlanta se ubica en el tercer lugar con 19 puntos.

Hernán Pellerano: “Hoy disfruto más ayudar a los jugadores”

El entrenador de Gimnasia de Jujuy habló en Zona de Lobos, el programa que se emite los lunes en la pantalla de Canal 4 y Youtube de Canal 4, aseguró que su intención “nosotros lo que hablamos siempre es que el juego es posicional. No queremos que el dos juegue de dos, el seis de seis o el tres de tres”, indicó.

Remarcó que la clave está en ocupar bien los espacios: “Lo más importante es ocupar bien el ancho y el largo del campo”, y explicó que esa movilidad busca desordenar al rival en ataque. “Cuando hacés un desorden a la hora de atacar, no le permitís al rival que te tenga tomado”, sostuvo.

Hernán Pellerano en Zona de Lobos (2)

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