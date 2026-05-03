Gimnasia de Jujuy empató 1 a 1 con Maipú y sigue siendo líder

Gimnasia de Jujuy reafirmó su condición de puntero en el estadio “23 de Agosto” tras empatar 1 a 1 con Deportivo Maipú por la fecha 12 de la Primera Nacional 2026. El Lobo sigue siendo puntero de la Zona B.

Con Federico Benítez como árbitro del partido, el equipo de Hernán Pellerano convirtió a través de Cristian Menéndez en el segundo tiempo , mientras la visita se había puesto en ventaja a los 5 minutos del primer tiempo a través de Marcelo Eggel.

El primer tiempo tuvo al visitante mejor , manejando la pelota con criterio y profundidad. A los cinco minutos convirtió con un violento remate desde fuera del área de Marcelo Eggel que dejó sin chances a Milton Álvarez.

De allí en más el Lobo tuvo la iniciativa y chances para empatar. Un tiro libre de Molina que el arquero mendocino mandó al córner, y un cabezazo de Minervino que entró solo por el medio y no pudo empatar por solo centímetros .

Gimnasia de Jujuy vs Maipú Gimnasia de Jujuy vs Maipú

Los de Pellerano se exponían buscando la igualdad y sufrieron un par de contragolpes visitantes, pero de la mano del empuje de los defensores, apretaba a Maipú. Un cabezazo de Menéndez y otro cabezazo de Minervino salvado sobre la línea, fueron lo más peligroso.

Hasta que sobre el final un tiro libre de Cachi que se fue muy cerca y un mano a mano de Menéndez que fue muy bien tapado por Galardi, pudieron darle la igualdad a un equipo local que lo mereció por lo hecho después del gol tempranero.

Gimnasia de Jujuy aprieta en el segundo tiempo

Los locales salieron decididos a empatar. Lo tuvo Cachi en el inicio, pero salvo el 1 visitante. Y a los 11 minutos entró Minervino al área y fue derribado. Penal claro, que Lazarte pateó mal y Galardi, que se adelantó, mandó al córner en la más clara.

Un minuto después la visita se quedó con 10 jugadores por la expulsión de La Reta. Hasta que llegó el empate local. Lazarte metió un centro que Cristina Menéndez desvió al gol tras el toque de un defensor visitante. De ahí en más todo fue del Lobo.

Pellerano acumuló delanteros con Casa y Bianchi, pero no tuvo profundidad. Un remate del extremo derecho y un cabezazo del 9 fueron lo más peligroso en un segundo tiempo que tuvo mucha posesión, pero poca claridad.

La derrota de Tristán Suárez le da más ventaja en la cima al equipo jujeño, pero quedó la sensación que por los merecimientos y las condiciones, el Lobo perdió dos puntos en la lucha por estirar aún más la ventaja con los perseguidores.