Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy se mantiene como único líder de la Zona B de la Primera Nacional tras empatar 0-0 ante Atlético Rafaela el pasado sábado y luego de que se completara la Fecha 11.

El equipo de Hernán Pellerano en la próxima jornada recibirá a Deportivo Maipú en el Estadio 23 de Agosto.

Gimnasia de Jujuy sigue arriba en la tabla Con el empate 0-0 entre el Lobo y La Crema, el Albiceleste suma 22 puntos en total y se ubica primero en la tabla de posiciones de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.

Tras el cierre de la Fecha 11, Tristán Suárez quedó como escolta con 20 puntos, Chicago aparece tercero con 17, mientras que Atlético Rafaela y Atlanta cosechan ambos 16 unidades.

Tabla de posiciones FECHA 11 Cuándo vuelve a jugar el Lobo Gimnasia de Jujuy volverá a jugar el próximo domingo 3 de mayo ante Deportivo Maipú. El encuentro correspondiente a la Fecha 12 se disputará en el Estadio 23 de Agosto desde las 15.30 horas. En principio, el choque estaba previsto para jugarse a las 16, pero sufrió modificaciones en los últimos días. Octavio Bianchi y el presente de Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.