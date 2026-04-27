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27 de abril de 2026 - 10:32
Deportes.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional

Los equipos de la Zona B finalizaron la Fecha 11 y quedó definida la tabla de posiciones de la Primera Nacional. Enterate cómo se ubica Gimnasia de Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy

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El equipo de Hernán Pellerano en la próxima jornada recibirá a Deportivo Maipú en el Estadio 23 de Agosto.

Gimnasia de Jujuy sigue arriba en la tabla

Con el empate 0-0 entre el Lobo y La Crema, el Albiceleste suma 22 puntos en total y se ubica primero en la tabla de posiciones de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.

Tras el cierre de la Fecha 11, Tristán Suárez quedó como escolta con 20 puntos, Chicago aparece tercero con 17, mientras que Atlético Rafaela y Atlanta cosechan ambos 16 unidades.

Tabla de posiciones FECHA 11

Cuándo vuelve a jugar el Lobo

Gimnasia de Jujuy volverá a jugar el próximo domingo 3 de mayo ante Deportivo Maipú. El encuentro correspondiente a la Fecha 12 se disputará en el Estadio 23 de Agosto desde las 15.30 horas.

En principio, el choque estaba previsto para jugarse a las 16, pero sufrió modificaciones en los últimos días.

Octavio Bianchi y el presente de Gimnasia de Jujuy
Gimnasia de Jujuy

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