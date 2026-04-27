Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy se mantiene como único líder de la Zona B de la Primera Nacional tras empatar 0-0 ante Atlético Rafaela el pasado sábado y luego de que se completara la Fecha 11.
El equipo de Hernán Pellerano en la próxima jornada recibirá a Deportivo Maipú en el Estadio 23 de Agosto.
Gimnasia de Jujuy sigue arriba en la tabla
Con el empate 0-0 entre el Lobo y La Crema, el Albiceleste suma 22 puntos en total y se ubica primero en la tabla de posiciones de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.
Tras el cierre de la Fecha 11, Tristán Suárez quedó como escolta con 20 puntos, Chicago aparece tercero con 17, mientras que Atlético Rafaela y Atlanta cosechan ambos 16 unidades.
Tabla de posiciones FECHA 11
Cuándo vuelve a jugar el Lobo
Gimnasia de Jujuy volverá a jugar el próximo domingo 3 de mayo ante Deportivo Maipú. El encuentro correspondiente a la Fecha 12 se disputará en el Estadio 23 de Agosto desde las 15.30 horas.
En principio, el choque estaba previsto para jugarse a las 16, pero sufrió modificaciones en los últimos días.
Octavio Bianchi y el presente de Gimnasia de Jujuy
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