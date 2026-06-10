Gimnasia de Jujuy va por los tres puntos: "Tenemos que hacernos fuertes de local"

Gimnasia de Jujuy buscará volver a la victoria este fin de semana cuando reciba a San Martín de San Juan por la fecha 18 de la Primera Nacional . El encuentro se disputará el sábado 13 de junio a las 20 horas con el arbitraje de Fabricio Llobet.

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Deportes. Gimnasia de Jujuy fue goleado 3-0 por Atlanta y perdió la punta

El Lobo viene de perder 3 a 0 y el liderazgo del torneo ante Atlanta . “Es un resultado mentiroso”, dijo Juan Franzoni y agregó que el equipo generó en el segundo tiempo muchas situaciones de gol que “tenemos que tratar de convertirlas. Tenemos que ser más eficaces”.

Sobre su debut en Gimnasia en Villa Crespo, Franzoni dijo que se sintió bien. “Venía también trabajando para eso. Creo que es importante para el equipo que todos estemos a disposición , que estemos bien. Hay que estar siempre preparado”.

Gimnasia de Jujuy tiene tres jugadores lesionados Gimnasia de Jujuy busca volver a la victoria

Sobre el partido ante San Martín de San Juan, dijo que hay que encararlo “de la misma forma que venimos encarando todos los partidos. Tenemos una identidad muy clara, muy marcada. Tenemos que hacernos fuertes de local, eso es imprescindible”.

El Lobo quedó segundo, pero de ganar el partido pendiente puede igualar al puntero. “Sabemos que tenemos ese partido pendiente que lo jugamos de local. Eso también es positivo. Es muy importante para nosotros que los tres puntos siempre se queden acá”.

Una baja en Gimnasia de Jujuy

Hugo Soria no estará este fin de semana en el equipo de Hernán Pellerano luego de que el jugador llegara a la quinta amarilla. El futbolista uruguayo que juega en la mitad de la cancha, deberá cumplir una fecha de suspensión.

Hugo Soria, el "goleador" de Gimnasia de Jujuy Hugo Soria

La ausencia de Soria se suma a la de Delfor Minervino, quien todavía no podrá jugar por la sanción de tres fechas impuesta por el Tribunal de Disciplina de la AFA. En su caso, el defensor podrá regresar ante Nueva Chicago.

También se sigue de cerca la evolución de tres futbolistas que arrastran distintas lesiones: Martín Lazarte, Gonzalo Villarreal y Cristian Menéndez. Lazarte presenta una contusión en el dorso del pie, mientras que Menéndez cuenta con una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha. Por su parte, Villarreal tiene una tendinitis en el tendón rotuliano.