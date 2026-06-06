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6 de junio de 2026 - 16:00
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Gimnasia de Jujuy fue goleado 3-0 por Atlanta y perdió la punta

El Lobo no pudo treparse a la punta y cayó 3-0 ante Atlanta en Villa Crespo. Ahora, Gimnasia de Jujuy jugará dos partidos de local.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
gimnasia atlanta

Gimnasia de Jujuy recibió un duro golpe ante Atlanta, al ser goleado y caer por 3-0 en Villa Crespo. El resultado, hizo que el Lobo pierda la punta, quedando como único líder el Bohemio con 30 puntos.

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En la próxima fecha, el equipo de Hernán Pellerano recibirá a San Martín de San Juan, y luego, volverá a jugar de local ante Nueva Chicago por el partido postergado por Copa Argentina.

Resumen del partido entre Gimnasia de Jujuy y Atlanta

Un primer tiempo con pocas emociones

Atlanta y Gimnasia de Jujuy protagonizaron una primera mitad con escasas situaciones de peligro y mucho juego disputado en la mitad de la cancha.

La incidencia más destacada llegó a los 15 minutos, cuando el conjunto local debió realizar una modificación obligada por la salida de Lautaro Fedele y el ingreso de Ignacio Rodríguez.

Por el lado del Lobo, Francisco Molina fue amonestado a los 26 minutos por el árbitro Andrés Gariano. Con pocas llegadas sobre los arcos, el encuentro se fue al descanso igualado sin goles.

atlanta gimnasia

Atlanta golpeó rápido en el complemento

El segundo tiempo comenzó de la peor manera para el Lobo. Apenas iniciado el complemento, Alejandro Quintana -ex jugador del conjunto jujeño- abrió el marcador para Atlanta y puso el 1-0 para el local.

Minutos después, Hugo Soria y Nicolás Dematei fueron amonestados en el equipo de Hernán Pellerano, mientras que a los 11 minutos Jeremías Rodríguez Puch amplió la diferencia y estableció el 2-0.

Ante el resultado adverso, Hernán Pellerano movió el banco de suplentes. Ingresaron Juan Cruz Franzoni por Octavio Bianchi, Maximiliano Casa por Mauro Cachi y posteriormente Paradela por Hugo Soria.

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Cambios y cierre del partido con goleada del Bohemio

Atlanta también realizó modificaciones durante la segunda mitad. Christian Bernardi ingresó por Ignacio Rodríguez y Braian Rivero reemplazó a Jeremías Rodríguez Puch. Más adelante, Federico Castro entró por Alejandro Quintana y Patricio Ostachuk sustituyó a Federico Álvarez.

Por el lado de Gimnasia, Abel Argañaraz ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo en lugar de Diego Fores López.

En el tramo final, el local terminó de liquidar el encuentro. A los 46 minutos del complemento, Christian Bernardi anotó el tercer gol de Atlanta y selló el 3-0 definitivo en Villa Crespo.

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Cómo quedó Gimnasia en la tabla

La derrota dejó a Gimnasia de Jujuy sin la punta del campeonato. Atlanta pasó a liderar en soledad con 30 puntos, mientras que el Lobo deberá esperar el resultado de Tristán Suárez para conocer cómo quedará posicionado en la tabla.

El próximo compromiso del equipo de Hernán Pellerano será el sábado 13 de junio, cuando reciba a San Martín de San Juan en el estadio 23 de Agosto.

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