Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy: cómo sigue el fixture de la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy volverá a jugar el próximo fin de semana por la Primera Nacional, después de la suspensión del partido ante Quilmes. El encuentro había sido postergado por el desarrollo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
En ese marco, el equipo jujeño continuará con su fixture y tendrá como próximo rival a Güemes de Santiago del Estero.
Gimnasia de Jujuy vs. Güemes: detalles del partido
El partido por la Fecha 22 de la Zona B entre Gimnasia de Jujuy y Güemes de Santiago del Estero se jugará, el domingo 26 de julio.
El encuentro está previsto para las 16 horas en el Estadio 23 de Agosto.
Qué pasa con el partido suspendido ante Quilmes
El cruce entre Gimnasia de Jujuy y Quilmes fue suspendido por el desarrollo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. AFA determinó suspender los partidos de todas las categorías durante el lunes 20 y martes 21 de julio.
Hasta el momento, el partido todavía no tiene fecha de reprogramación.
Cómo sigue el fixture de Gimnasia de Jujuy
Después del compromiso ante Güemes, el Lobo continuará con su calendario en la Primera Nacional.
- Fecha 22: Güemes (L)
- Fecha 23: Colegiales (V)
- Fecha 24: Tristán Suárez (L)
- Fecha 25 Interzonal: Chaco For Ever (L)
- Fecha 26: Patronato (V)
- Fecha 27: Agropecuario (L)
- Fecha 28: Almagro (V)
- Fecha 29: Atlético Rafaela (L)
- Fecha 30: Deportivo Maipú (V)
- Fecha 31: San Martín de Tucumán (L)
- Fecha 32: Temperley (V)
- Fecha 33: Gimnasia y Tiro (L)
- Fecha 34: Nueva Chicago (V)
- Fecha 35: Atlanta (L)
- Fecha 36: San Martín de San Juan (V)
***Queda pendiente la reprogramación ante Quilmes por la Fecha 21.
Previa de GImnasia de Jujuy vs Güemes
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