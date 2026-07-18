Gimnasia de Jujuy confirmó la lesión de Martín Lazarte y difundió el parte médico

Gimnasia de Jujuy confirmó la lesión de Martín Lazarte

Gimnasia de Jujuy dio a conocer el estado de salud de Martín Lazarte mediante un parte médico publicado en sus canales oficiales. El defensor padece un esguince en el tobillo izquierdo y contará con algunos días más para recuperarse gracias a la suspensión de la jornada de la Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy confirmó la lesión de Martín Lazarte y tendrá más tiempo para recuperarse Gimnasia y Esgrima de Jujuy confirmó este sábado la lesión de Martín Lazarte a través de un parte médico difundido en sus redes sociales oficiales. El club informó que el futbolista sufrió un esguince en el tobillo izquierdo, por lo que iniciará el proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico.

La institución brindó la información mediante un breve comunicado publicado en sus canales oficiales, donde dio a conocer el diagnóstico del jugador para mantener informados a los hinchas sobre su situación física. En este contexto, la suspensión de la fecha de la Primera Nacional representa una noticia favorable para el lateral, ya que Gimnasia no tendrá actividad oficial durante este fin de semana.

El parate del campeonato le permitirá sumar algunos días más de recuperación antes del próximo compromiso del equipo. Mientras tanto, el plantel continuará con los entrenamientos habituales a la espera de la reanudación del torneo, mientras el cuerpo médico seguirá de cerca la evolución de Martín Lazarte para determinar cuándo podrá volver a estar a disposición del entrenador.

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