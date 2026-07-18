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18 de julio de 2026 - 15:21
Fútbol.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy no jugará ante Quilmes: suspendieron la fecha de la Primera Nacional

El encuentro, previsto para este lunes a las 20 por la fecha 21 de la Primera Nacional, fue reprogramado junto al resto de los partidos de la jornada por el operativo previsto para el regreso de la Selección Argentina tras el Mundial 2026.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la suspensión de todos los partidos programados para el lunes 20 y martes 21 de julio. La medida alcanza al encuentro que debían disputar Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Quilmes, que quedó postergado hasta nuevo aviso.

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El partido del “Lobo” estaba previsto para el lunes, pero no se jugará debido a la decisión adoptada por la casa madre del fútbol argentino.

Por qué se suspendió Gimnasia de Jujuy-Quilmes

De acuerdo con la información oficial, la suspensión está relacionada con el regreso de la Selección Argentina al país, luego de su participación en la Copa del Mundo 2026.

En ese contexto, la AFA resolvió dejar sin efecto toda la programación prevista para el lunes 20 y martes 21 de julio.

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