Gimnasia y Esgrima de Jujuy no jugará ante Quilmes: suspendieron la fecha de la Primera Nacional

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la suspensión de todos los partidos programados para el lunes 20 y martes 21 de julio. La medida alcanza al encuentro que debían disputar Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Quilmes, que quedó postergado hasta nuevo aviso.

El partido del “Lobo” estaba previsto para el lunes, pero no se jugará debido a la decisión adoptada por la casa madre del fútbol argentino.

Por qué se suspendió Gimnasia de Jujuy-Quilmes De acuerdo con la información oficial, la suspensión está relacionada con el regreso de la Selección Argentina al país, luego de su participación en la Copa del Mundo 2026.

En ese contexto, la AFA resolvió dejar sin efecto toda la programación prevista para el lunes 20 y martes 21 de julio.

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