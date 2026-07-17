Mundial 2026: FIFA confirmó la ropa de Argentina para la final ante España

La FIFA confirmó la indumentaria que utilizarán Argentina y España en la gran final del Mundial 2026 , que se disputará este domingo 19 de julio, desde las 16, en el MetLife Stadium de New York/New Jersey.

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La Selección volverá a vestir su camiseta tradicional celeste y blanca después de haber utilizado el conjunto alternativo azul durante la victoria por 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales. Argentina saldrá con pantalón blanco y medias del mismo color . La combinación será idéntica a la utilizada el 18 de diciembre de 2022 frente a Francia en el Lusail Stadium.

Aquel encuentro terminó con la consagración argentina y significó la obtención de la tercera estrella mundialista. El detalle también alcanza a Emiliano “Dibu” Martínez, quien vestirá remera, pantalón y medias verdes. El arquero repetirá así el tono que utilizó durante aquella definición ante el conjunto francés.

Será la quinta vez en ocho partidos que Argentina utilizará esta combinación de camiseta albiceleste con pantalón y medias blancas . La camiseta titular también apareció ante Austria durante la fase de grupos, aunque en esa oportunidad fue acompañada por pantalón y medias oscuras. La indumentaria alternativa azul fue utilizada en el triunfo por 3-1 frente a Jordania y en la remontada por 2-1 contra Inglaterra, que aseguró la clasificación a la final.

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Cómo jugará España

España utilizará su vestimenta principal, integrada por camiseta roja, pantalón azul y medias del mismo tono. El arquero Unai Simón llevará un conjunto celeste oscuro, mientras que el árbitro Slavko Vincic vestirá una camiseta negra con detalles dorados.

España es finalista

La séptima final mundialista de Argentina

La Selección argentina disputará ante España la séptima final de una Copa del Mundo de su historia. La Albiceleste se consagró campeona en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Las otras participaciones terminaron con derrotas en Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014.

En la primera final mundialista, disputada en 1930, Argentina utilizó camiseta celeste y blanca, pantalón oscuro y medias del mismo tono. Para la definición de 1978, el equipo dirigido por César Luis Menotti salió al Monumental con camiseta titular, pantalón negro y medias predominantemente blancas.

En México 1986, el conjunto de Carlos Salvador Bilardo, encabezado por Diego Armando Maradona, enfrentó a Alemania con camiseta celeste y blanca, pantalón oscuro y medias blancas con tiras celestes.

Las finales en las que Argentina utilizó la camiseta alternativa

Argentina utilizó la indumentaria alternativa en las finales perdidas ante Alemania en Italia 1990 y Brasil 2014. En 1990, el seleccionado vistió camiseta azul, pantalón blanco y medias azules. En 2014, el equipo dirigido por Alejandro Sabella jugó completamente vestido de azul.

Ambos encuentros finalizaron con derrota argentina por 1-0. Este domingo, la Scaloneta regresará a los colores principales y repetirá la combinación utilizada durante la histórica consagración en Qatar.