viernes 17 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de julio de 2026 - 16:28
Deportes.

Mundial 2026: FIFA confirmó la ropa de Argentina para la final ante España

FIFA publicó las combinaciones en la indumentaria para la definición del Mundial 2026 entre Argentina y España del domingo.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Mundial 2026: FIFA confirmó la ropa de Argentina para lafinal ante España

Mundial 2026: FIFA confirmó la ropa de Argentina para la final ante España

La FIFA confirmó la indumentaria que utilizarán Argentina y España en la gran final del Mundial 2026, que se disputará este domingo 19 de julio, desde las 16, en el MetLife Stadium de New York/New Jersey.

Lee además
Mundial2026: preocupación en España por Lamine Yamal 
Deportes.

Mundial 2026: preocupación en España porque Lamine Yamal no entrenó por una molestia
Cómo es el lujoso regalo que la FIFA entregará por primera vez en la historia al campeón del mundo.
Deportes.

FIFA estrenará un premio inédito para el campeón del Mundial 2026: de qué se trata

La Selección volverá a vestir su camiseta tradicional celeste y blanca después de haber utilizado el conjunto alternativo azul durante la victoria por 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales. Argentina saldrá con pantalón blanco y medias del mismo color. La combinación será idéntica a la utilizada el 18 de diciembre de 2022 frente a Francia en el Lusail Stadium.

Aquel encuentro terminó con la consagración argentina y significó la obtención de la tercera estrella mundialista. El detalle también alcanza a Emiliano “Dibu” Martínez, quien vestirá remera, pantalón y medias verdes. El arquero repetirá así el tono que utilizó durante aquella definición ante el conjunto francés.

Mundial 2026: FIFA confirmó la ropa de Argentina para la final ante España

Mundial 2026: FIFA confirmó la ropa de Argentina para la final ante España

La indumentaria argentina durante el Mundial

Será la quinta vez en ocho partidos que Argentina utilizará esta combinación de camiseta albiceleste con pantalón y medias blancas. La camiseta titular también apareció ante Austria durante la fase de grupos, aunque en esa oportunidad fue acompañada por pantalón y medias oscuras. La indumentaria alternativa azul fue utilizada en el triunfo por 3-1 frente a Jordania y en la remontada por 2-1 contra Inglaterra, que aseguró la clasificación a la final.

Cómo jugará España

España utilizará su vestimenta principal, integrada por camiseta roja, pantalón azul y medias del mismo tono. El arquero Unai Simón llevará un conjunto celeste oscuro, mientras que el árbitro Slavko Vincic vestirá una camiseta negra con detalles dorados.

Espa&ntilde;a es finalista

España es finalista

La séptima final mundialista de Argentina

La Selección argentina disputará ante España la séptima final de una Copa del Mundo de su historia. La Albiceleste se consagró campeona en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Las otras participaciones terminaron con derrotas en Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014.

En la primera final mundialista, disputada en 1930, Argentina utilizó camiseta celeste y blanca, pantalón oscuro y medias del mismo tono. Para la definición de 1978, el equipo dirigido por César Luis Menotti salió al Monumental con camiseta titular, pantalón negro y medias predominantemente blancas.

En México 1986, el conjunto de Carlos Salvador Bilardo, encabezado por Diego Armando Maradona, enfrentó a Alemania con camiseta celeste y blanca, pantalón oscuro y medias blancas con tiras celestes.

Las finales en las que Argentina utilizó la camiseta alternativa

Argentina utilizó la indumentaria alternativa en las finales perdidas ante Alemania en Italia 1990 y Brasil 2014. En 1990, el seleccionado vistió camiseta azul, pantalón blanco y medias azules. En 2014, el equipo dirigido por Alejandro Sabella jugó completamente vestido de azul.

Ambos encuentros finalizaron con derrota argentina por 1-0. Este domingo, la Scaloneta regresará a los colores principales y repetirá la combinación utilizada durante la histórica consagración en Qatar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: preocupación en España porque Lamine Yamal no entrenó por una molestia

FIFA estrenará un premio inédito para el campeón del Mundial 2026: de qué se trata

Cómo se vive el Mundial 2026 en la Puna: "Se festeja en cada rincón"

Dónde ver la final del Mundial 2026 en Jujuy con entrada gratis, pantalla gigante y food trucks

Museo del Prado y MALBA jugaron su propia final antes de Argentina vs. España: el divertido cruce que se volvió viral

Lo que se lee ahora
Franco Colapinto terminó 7° en la segunda práctica del GP de Bélgica. 
Deportes

Franco Colapinto terminó 7° en la segunda práctica del GP de Bélgica

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta por viento norte: cuidados para pacientes cardíacos y pulmonares (imagen creada con IA) video
Jujuy.

Hasta cuándo anuncian viento norte en Jujuy: qué dice el pronóstico del tiempo

Viento norte - Imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) video
Jujuy.

Hay doble alerta por fuertes vientos en Jujuy: para qué días

Viento norte en Jujuy. video
Jujuy.

El viento norte azotó Jujuy toda la noche y continúa el alerta

Mundial2026: preocupación en España por Lamine Yamal 
Deportes.

Mundial 2026: preocupación en España porque Lamine Yamal no entrenó por una molestia

Reportaron un temblor en Jujuy: dónde fue y qué intensidad tuvo
Jujuy.

Reportaron un temblor en Jujuy: dónde fue y qué intensidad tuvo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel