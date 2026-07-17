En España regalan camisetas con dos estrellas antes de la final contra Argentina

En España crece la confianza de cara a la final del Mundial 2026 ante la Selección argentina. En las horas previas al partido, se viralizó una campaña de una marca de cerveza que regaló camisetas con un parche de dos estrellas doradas , anticipando una nueva consagración del seleccionado europeo.

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La acción publicitaria fue lanzada antes del comienzo de la Copa del Mundo y quedó ligada a una consigna contundente: “Visualizando la victoria” .

La iniciativa comenzó a mediados de mayo, cuando todavía no se había iniciado el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

La empresa ofrecía una edición especial de una camiseta en homenaje a la Selección española que se consagró campeona del mundo en 2010.

Para conseguirla, los participantes debían reunir y canjear 25 collarines de la cerveza.

El paquete que debía abrirse el día de la final

Junto con la camiseta, la marca entregaba una caja con una indicación particular: “Abrir el 19 de julio”, fecha en la que Argentina y España disputarán la final del Mundial.

En el interior del paquete se encontraba un parche con dos estrellas doradas, en referencia a un eventual segundo campeonato mundial para España.

La propuesta, que en su lanzamiento funcionaba como una apuesta publicitaria, tomó una dimensión inesperada después de que el equipo europeo lograra llegar al partido decisivo.

Confianza española antes de enfrentar a Argentina

La campaña se suma al clima de optimismo que existe en España antes de la final. Durante los últimos días también circularon comentarios de hinchas que preferían enfrentar a Inglaterra y consideraban que Argentina sería un rival más accesible.

Ahora, con la definición confirmada, la camiseta y el parche de dos estrellas se convirtieron en uno de los símbolos de la confianza española.

El desafío será comprobar si aquella apuesta realizada antes del Mundial termina convirtiéndose en una celebración o queda como una arriesgada anticipación.