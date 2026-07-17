viernes 17 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de julio de 2026 - 11:19
País.

¿Habrá feriado después de Argentina-España? La medida que analiza el Gobierno

La medida dependerá del resultado, la fecha de regreso del plantel y el operativo que se organice para recibir a la Selección argentina

+ Seguir en
Agustina Medina
Por  Agustina Medina
¿Habrá feriado después de Argentina-España? La medida que analiza el Gobierno

¿Habrá feriado después de Argentina-España? La medida que analiza el Gobierno

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de declarar asueto administrativo o feriado nacional después de la final del Mundial que disputarán Argentina y España. La medida forma parte de los distintos escenarios que se preparan para recibir a la Selección, independientemente del resultado del partido.

Lee además
Mundial 2026 y las emociones (Foto generada con IA)
Jujuy.

Mundial 2026 y las emociones: cómo manejar la ansiedad en los partidos de Argentina
A qué hora de Bolivia se juega la final del Mundial 2026
Deportes.

A qué hora de Bolivia se juega la final del Mundial 2026

Desde Nación señalaron que la iniciativa “está en evaluación”, aunque por el momento no existe una decisión tomada. La definición dependerá principalmente de la fecha de regreso de los jugadores, del aeropuerto en el que aterrice la delegación y del esquema de celebración que acepte el plantel.

El antecedente del Mundial de Qatar 2022

La Casa Rosada toma como referencia lo ocurrido después de la consagración argentina en Qatar. La Selección ganó la final el domingo 18 de diciembre de 2022 y el gobierno de Alberto Fernández decretó feriado nacional para el martes 20, día en el que el plantel regresó al país.

En aquella oportunidad, el Decreto 842/2022 estableció el feriado para facilitar los festejos junto al equipo campeón. También determinó que los organismos públicos garantizaran los servicios esenciales y exceptuó a bancos, entidades financieras y a la AFIP, que atendieron hasta el mediodía.

Sin embargo, en el actual Gobierno aclaran que aquella experiencia funciona únicamente como antecedente y que no será aplicada de manera automática.

¿Feriado nacional o asueto administrativo?

Una de las cuestiones que todavía debe resolver el Ejecutivo es qué figura utilizaría en caso de avanzar con la medida.

El feriado nacional tiene un alcance más amplio y puede impactar tanto en el sector público como en el privado. El asueto administrativo, en cambio, podría quedar limitado a la administración pública nacional o a determinados organismos estatales.

La decisión también estará vinculada con el horario y el día en el que regrese la Selección, ya que el objetivo sería facilitar el operativo de seguridad y evitar complicaciones en las zonas donde se concentren los hinchas.

Preparan un posible recibimiento en Buenos Aires

El Gobierno inició contactos con autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar un eventual festejo. Entre las posibilidades analizadas aparece una celebración en Plaza de Mayo o en las inmediaciones de la Casa Rosada.

No obstante, desde Nación remarcaron que cualquier planificación dependerá de la voluntad de los jugadores y de la Asociación del Fútbol Argentino.

También deberá definirse si el avión que traslade al plantel llegará al aeropuerto de Ezeiza o a Aeroparque. Ese dato será clave para determinar corredores de circulación, operativos de seguridad, puntos de concentración y posibles interrupciones en el tránsito.

Si la delegación arriba a Ezeiza y debe atravesar municipios del conurbano bonaerense, el operativo requerirá además la participación de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Seguridad y posibles concentraciones masivas

La preparación involucra a diferentes áreas del Estado, entre ellas la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

El análisis preventivo contempla posibles concentraciones multitudinarias, riesgos de desbordes, zonas sensibles y mecanismos de coordinación entre las distintas jurisdicciones.

Desde la provincia de Buenos Aires indicaron que todavía no recibieron un contacto formal, aunque aseguraron que pondrán “todo a disposición” para garantizar la seguridad, como ocurrió durante los festejos de 2022.

La Casa Rosada podría abrir el balcón a los jugadores

El presidente Javier Milei mantiene el ofrecimiento de poner a disposición la Casa Rosada para que los jugadores puedan saludar desde el balcón en caso de que así lo decidan.

La intención oficial es que no haya dirigentes políticos en la imagen y que el festejo sea protagonizado exclusivamente por los futbolistas y los hinchas.

En ese escenario, la sede gubernamental permanecería sin funcionarios y únicamente con presencia del personal de Casa Militar.

Una decisión que dependerá de varios factores

La posibilidad de declarar feriado o asueto también podría modificar la agenda de gestión prevista para la semana posterior a la final, cuando el Gobierno busca retomar la actividad legislativa luego del receso.

Por eso, la Casa Rosada prepara distintos escenarios, pero evita anticipar una medida antes de conocer el resultado deportivo, la fecha de regreso de la delegación y la decisión del plantel sobre un eventual festejo.

Hasta el momento, la única confirmación oficial es que la alternativa de establecer un asueto o feriado nacional continúa en evaluación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026 y las emociones: cómo manejar la ansiedad en los partidos de Argentina

A qué hora de Bolivia se juega la final del Mundial 2026

Mundial 2026: preocupación en España porque Lamine Yamal no entrenó por una molestia

FIFA estrenará un premio inédito para el campeón del Mundial 2026: de qué se trata

Cuándo será el próximo feriado en Argentina y qué fin de semana largo queda en 2026

Lo que se lee ahora
Incendios en Salta (Foto - El Tribuno de Salta) video
SMN.

El viento golpea a Salta: nuevos focos de incendio y complicaciones en distintos puntos de la provincia

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Viento norte - Imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) video
Jujuy.

Hay doble alerta por fuertes vientos en Jujuy: para qué días

Alerta por viento norte: cuidados para pacientes cardíacos y pulmonares (imagen creada con IA) video
Jujuy.

Hasta cuándo anuncian viento norte en Jujuy: qué dice el pronóstico del tiempo

Viento norte en Jujuy. video
Jujuy.

El viento norte azotó Jujuy toda la noche y continúa el alerta

Mundial2026: preocupación en España por Lamine Yamal 
Deportes.

Mundial 2026: preocupación en España porque Lamine Yamal no entrenó por una molestia

Reportaron un temblor en Jujuy: dónde fue y qué intensidad tuvo
Jujuy.

Reportaron un temblor en Jujuy: dónde fue y qué intensidad tuvo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel