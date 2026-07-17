¿Habrá feriado después de Argentina-España? La medida que analiza el Gobierno

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de declarar asueto administrativo o feriado nacional después de la final del Mundial que disputarán Argentina y España. La medida forma parte de los distintos escenarios que se preparan para recibir a la Selección, independientemente del resultado del partido.

Deportes. A qué hora de Bolivia se juega la final del Mundial 2026

Jujuy. Mundial 2026 y las emociones: cómo manejar la ansiedad en los partidos de Argentina

Desde Nación señalaron que la iniciativa “está en evaluación” , aunque por el momento no existe una decisión tomada. La definición dependerá principalmente de la fecha de regreso de los jugadores, del aeropuerto en el que aterrice la delegación y del esquema de celebración que acepte el plantel.

La Casa Rosada toma como referencia lo ocurrido después de la consagración argentina en Qatar. La Selección ganó la final el domingo 18 de diciembre de 2022 y el gobierno de Alberto Fernández decretó feriado nacional para el martes 20, día en el que el plantel regresó al país.

En aquella oportunidad, el Decreto 842/2022 estableció el feriado para facilitar los festejos junto al equipo campeón. También determinó que los organismos públicos garantizaran los servicios esenciales y exceptuó a bancos, entidades financieras y a la AFIP, que atendieron hasta el mediodía.

Sin embargo, en el actual Gobierno aclaran que aquella experiencia funciona únicamente como antecedente y que no será aplicada de manera automática.

¿Feriado nacional o asueto administrativo?

Una de las cuestiones que todavía debe resolver el Ejecutivo es qué figura utilizaría en caso de avanzar con la medida.

El feriado nacional tiene un alcance más amplio y puede impactar tanto en el sector público como en el privado. El asueto administrativo, en cambio, podría quedar limitado a la administración pública nacional o a determinados organismos estatales.

La decisión también estará vinculada con el horario y el día en el que regrese la Selección, ya que el objetivo sería facilitar el operativo de seguridad y evitar complicaciones en las zonas donde se concentren los hinchas.

Preparan un posible recibimiento en Buenos Aires

El Gobierno inició contactos con autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar un eventual festejo. Entre las posibilidades analizadas aparece una celebración en Plaza de Mayo o en las inmediaciones de la Casa Rosada.

No obstante, desde Nación remarcaron que cualquier planificación dependerá de la voluntad de los jugadores y de la Asociación del Fútbol Argentino.

También deberá definirse si el avión que traslade al plantel llegará al aeropuerto de Ezeiza o a Aeroparque. Ese dato será clave para determinar corredores de circulación, operativos de seguridad, puntos de concentración y posibles interrupciones en el tránsito.

Si la delegación arriba a Ezeiza y debe atravesar municipios del conurbano bonaerense, el operativo requerirá además la participación de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Seguridad y posibles concentraciones masivas

La preparación involucra a diferentes áreas del Estado, entre ellas la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

El análisis preventivo contempla posibles concentraciones multitudinarias, riesgos de desbordes, zonas sensibles y mecanismos de coordinación entre las distintas jurisdicciones.

Desde la provincia de Buenos Aires indicaron que todavía no recibieron un contacto formal, aunque aseguraron que pondrán “todo a disposición” para garantizar la seguridad, como ocurrió durante los festejos de 2022.

La Casa Rosada podría abrir el balcón a los jugadores

El presidente Javier Milei mantiene el ofrecimiento de poner a disposición la Casa Rosada para que los jugadores puedan saludar desde el balcón en caso de que así lo decidan.

La intención oficial es que no haya dirigentes políticos en la imagen y que el festejo sea protagonizado exclusivamente por los futbolistas y los hinchas.

En ese escenario, la sede gubernamental permanecería sin funcionarios y únicamente con presencia del personal de Casa Militar.

Una decisión que dependerá de varios factores

La posibilidad de declarar feriado o asueto también podría modificar la agenda de gestión prevista para la semana posterior a la final, cuando el Gobierno busca retomar la actividad legislativa luego del receso.

Por eso, la Casa Rosada prepara distintos escenarios, pero evita anticipar una medida antes de conocer el resultado deportivo, la fecha de regreso de la delegación y la decisión del plantel sobre un eventual festejo.

Hasta el momento, la única confirmación oficial es que la alternativa de establecer un asueto o feriado nacional continúa en evaluación.