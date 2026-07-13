Cuándo será el próximo feriado en Argentina y qué fin de semana largo queda en 2026

Cuándo es el próximo feriado confirmado de este 2026.

Luego del feriado por el Día de la Independencia, la atención comienza a centrarse en el calendario para saber cuándo llegará el próximo fin de semana largo de 2026. Estas jornadas son una buena ocasión para viajar unos días, reunirse con familiares o amigos, disfrutar de actividades recreativas al aire libre o, simplemente, hacer una pausa.

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del 2026 Después del fin de semana extralargo por el Día de la Independencia, el próximo feriado recién llegará en agosto. La fecha será el lunes 17, cuando se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Si bien este feriado admite modificaciones de fecha, el Gobierno optó por no trasladarlo, ya que al coincidir con un lunes permite conformar un descanso extendido de tres jornadas consecutivas.

José de San Martín es reconocido como uno de los máximos héroes de la historia argentina y un protagonista fundamental en el proceso emancipador de Sudamérica. Nacido en 1778, estuvo al frente del Ejército de los Andes y condujo la campaña militar que permitió concretar la independencia de Argentina, Chile y Perú.

Entre sus principales logros militares sobresalen la fundación del Regimiento de Granaderos a Caballo en 1812, la histórica expedición del Cruce de los Andes en 1817 y los triunfos que resultaron decisivos para afianzar la independencia sudamericana, como la Batalla de Chacabuco y la Campaña Libertadora del Perú. Todos los feriados que restan en 2026 Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable) Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable) Lunes 7 de diciembre: Día no laborable

Día no laborable Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible) Los próximos fines de semana largo en 2026 Del sábado 15 al lunes 17 de agosto.

Del sábado 10 al lunes 12 de octubre.

Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre.

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre.

Del 25 de diciembre al domingo 27 de diciembre.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.