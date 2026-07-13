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13 de julio de 2026 - 09:13
País.

Cuándo será el próximo feriado en Argentina y qué fin de semana largo queda en 2026

Tras el último descanso extendido por una fecha patria, habrá que esperar hasta agosto para volver a disfrutar de un feriado. Conoce el calendario completo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo es el próximo feriado confirmado de este 2026.

Cuándo es el próximo feriado confirmado de este 2026.

Luego del feriado por el Día de la Independencia, la atención comienza a centrarse en el calendario para saber cuándo llegará el próximo fin de semana largo de 2026. Estas jornadas son una buena ocasión para viajar unos días, reunirse con familiares o amigos, disfrutar de actividades recreativas al aire libre o, simplemente, hacer una pausa.

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Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del 2026

Después del fin de semana extralargo por el Día de la Independencia, el próximo feriado recién llegará en agosto. La fecha será el lunes 17, cuando se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Si bien este feriado admite modificaciones de fecha, el Gobierno optó por no trasladarlo, ya que al coincidir con un lunes permite conformar un descanso extendido de tres jornadas consecutivas.

José de San Martín es reconocido como uno de los máximos héroes de la historia argentina y un protagonista fundamental en el proceso emancipador de Sudamérica. Nacido en 1778, estuvo al frente del Ejército de los Andes y condujo la campaña militar que permitió concretar la independencia de Argentina, Chile y Perú.

Entre sus principales logros militares sobresalen la fundación del Regimiento de Granaderos a Caballo en 1812, la histórica expedición del Cruce de los Andes en 1817 y los triunfos que resultaron decisivos para afianzar la independencia sudamericana, como la Batalla de Chacabuco y la Campaña Libertadora del Perú.

Todos los feriados que restan en 2026

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)
  • Lunes 7 de diciembre: Día no laborable
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

Los próximos fines de semana largo en 2026

  • Del sábado 15 al lunes 17 de agosto.
  • Del sábado 10 al lunes 12 de octubre.
  • Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre.
  • Del sábado 5 al martes 8 de diciembre.
  • Del 25 de diciembre al domingo 27 de diciembre.

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