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13 de julio de 2026 - 09:05
SMN.

El invierno terminará con temperaturas superiores a lo normal en Jujuy y gran parte del país

El nuevo pronóstico trimestral del SMN prevé temperaturas más altas en el NOA, Cuyo y Córdoba. El Litoral y la Patagonia oriental tendrían más lluvias.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los expertos del organismo público aclararon que ese pronóstico seco no descarta la ocurrencia de lluvias puntuales o eventos localmente intensos en esas zonas.

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PRONÓSTICO TRIMESTRAL - Precipitación junio-julio-agosto 2026

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PRONÓSTICO TRIMESTRAL - Temperaturas junio-julio-agosto 2026

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La tendencia se conoce después de un inicio de estación marcado por ingresos de aire polar, heladas persistentes y períodos de frío intenso. Sin embargo, el organismo aclaró que un promedio trimestral más cálido no descarta episodios breves de temperaturas muy bajas, especialmente durante la primera parte del período.

Jujuy: más temperatura y pocas precipitaciones

Jujuy se encuentra entre las provincias con mayor probabilidad de registrar temperaturas medias superiores a las normales durante el trimestre. La misma tendencia comprende a buena parte del NOA, integrado también por Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero.

Para la provincia, esto significa que el cierre del invierno y el comienzo de la primavera podrían presentar, en promedio, registros térmicos más elevados que los habituales para esta época. Sin embargo, todavía pueden producirse irrupciones de aire frío, heladas y descensos pronunciados durante períodos cortos.

En materia de precipitaciones, Jujuy integra la zona donde el SMN prevé una estación seca, con menores probabilidades de lluvias durante julio, agosto y septiembre. Esta característica responde también al comportamiento climático habitual del invierno en gran parte del territorio provincial.

PRONÓSTICO TRIMESTRAL - Temperaturas junio-julio-agosto 2026

PRONÓSTICO TRIMESTRAL - Temperaturas junio-julio-agosto 2026

Cómo será el trimestre en cada región

Noroeste

En el NOA, la tendencia general favorece temperaturas superiores a las normales. Esto incluye a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, aunque en el este de Salta y sectores de Santiago del Estero los valores podrían ubicarse entre normales y superiores.

Respecto de las lluvias, gran parte de la región atravesaría un trimestre seco y con pocas probabilidades de precipitaciones.

Noreste y Litoral

En Formosa y Chaco se esperan temperaturas normales o superiores a las habituales. Para el conjunto del Litoral —Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa—, el informe marca una mayor probabilidad de lluvias superiores a las normales.

Por lo tanto, el NEA aparece como una de las regiones donde las precipitaciones tendrían mayor presencia durante el trimestre.

Región central

Córdoba se encuentra entre las zonas con mayor probabilidad de temperaturas superiores a las normales. En el noroeste bonaerense y La Pampa, los registros podrían ser normales o superiores, mientras que el este y el sur de Buenos Aires mantendrían valores cercanos a los promedios habituales.

En el centro-este bonaerense se prevén precipitaciones normales o superiores a las normales.

Cuyo

En Mendoza, San Juan y San Luis predominarían temperaturas por encima de los valores habituales. En cuanto a las lluvias, el norte de Cuyo tendría condiciones más secas, mientras que el sur de la región podría registrar precipitaciones normales o superiores.

Patagonia

En el oeste y sur de la Patagonia, las temperaturas podrían ubicarse entre normales y superiores a las habituales. En el sector oriental se esperan registros más próximos a los valores normales.

El este patagónico presenta una mayor probabilidad de lluvias superiores a las normales, mientras que en el oeste podrían ser normales o superiores.

PRONÓSTICO TRIMESTRAL - Precipitación junio-julio-agosto 2026

PRONÓSTICO TRIMESTRAL - Precipitación junio-julio-agosto 2026

Un trimestre cálido no elimina el riesgo de frío intenso

El SMN remarcó que la perspectiva representa una tendencia promedio para todo el trimestre. Por ese motivo, no debe interpretarse como la ausencia total de frío, heladas o nevadas.

Durante julio y parte de agosto todavía pueden ingresar masas de aire polar y producirse descensos bruscos de temperatura. Esos eventos pueden durar pocos días y convivir con un trimestre que, en su conjunto, termine siendo más cálido que el promedio histórico.

Los datos más importantes

  • El pronóstico abarca julio, agosto y septiembre de 2026.
  • Jujuy tendría temperaturas superiores a las normales.
  • Gran parte del NOA cerraría el invierno con registros más cálidos.
  • En Jujuy y otras provincias del Noroeste se esperan pocas precipitaciones.
  • Cuyo y Córdoba también tendrían temperaturas superiores a las habituales.
  • El Litoral presenta mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal.
  • En el este patagónico también se esperan más precipitaciones.
  • Todavía pueden producirse ingresos de aire polar y períodos de frío intenso.
  • El informe expresa tendencias trimestrales y no reemplaza al pronóstico diario.

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