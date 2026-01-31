sábado 31 de enero de 2026

31 de enero de 2026 - 19:18
Clima.

Granizo en La Quiaca: fuerte tormenta este sábado bajo alerta amarilla del SMN

Una intensa granizada se registró en La Quiaca este sábado por la tarde, en el marco de la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Malka Alvarenga Miranda
Malka Alvarenga Miranda
La tarde de este sábado estuvo marcada por la caída de granizo en La Quiaca, uno de los fenómenos previstos dentro de la alerta amarilla vigente para Jujuy. La tormenta se desarrolló con intensidad y fue registrada por vecinos de la ciudad.

La granizada se produjo durante un episodio de lluvias intensas acompañado por actividad eléctrica y ráfagas de viento. Las piedras de hielo se hicieron visibles en calles, techos y patios, generando impacto visual y múltiples registros en video, aunque sin reportes oficiales de daños materiales ni personas afectadas.

Granizo y alerta meteorológica en Jujuy

El fenómeno se dio en el contexto de la alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, que anticipaba lluvias intensas, fuerte actividad eléctrica, ráfagas y posible granizo en distintas regiones de la provincia, especialmente durante horas de la tarde y la noche.

Desde comienzos del año, el clima en Jujuy se mantiene inestable, con episodios reiterados de tormentas típicas del verano. Enero es históricamente el mes con mayor volumen de precipitaciones, situación que este año se vio reflejada en la frecuencia de alertas meteorológicas y eventos severos en localidades de la Puna, la Quebrada y los Valles.

La persistencia de estas condiciones genera complicaciones en rutas, caminos rurales y zonas urbanas, por lo que se recomienda extremar precauciones al circular. En este sentido, se puede consultar información actualizada en esta nota sobre alertas meteorológicas y lluvias en Jujuy durante el verano.

Videos del granizo en La Quiaca

Vecinos de La Quiaca compartieron imágenes y videos que muestran la intensidad de la tormenta y la caída de granizo, registros que permiten dimensionar el alcance del fenómeno. El material será difundido a través de un reel informativo en redes sociales.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN, evitar actividades al aire libre durante tormentas fuertes y prestar atención a nuevas actualizaciones del pronóstico, ya que la inestabilidad continuará durante el fin de semana en gran parte de la provincia.

