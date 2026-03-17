Confirmaron 9 casos de chikungunya en Jujuy: dónde se detectaron

Jujuy registra 9 casos de chikungunya distribuidos en Aguas Calientes, Caimancito y Perico. Se refuerzan los controles de foco en las zonas afectadas

El secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar , confirmó que Jujuy registra 9 casos de chikungunya . Según precisó, los contagios se distribuyen en su totalidad, hasta el momento, en la zona del Ramal, siendo su mayoría con relación directa al caso 1.

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Todos los pacientes están bajo seguimiento y se encuentran estables. El Ministerio ya había confirmado primero un caso en Aguas Calientes y luego actualizó la cifra a 6 antes de esta nueva ampliación a 9.

De acuerdo con datos de la Dirección Provincial de Epidemiología, hasta ese día se habían registrado seis casos confirmados de chikungunya en la provincia.

“ Estos casos de chikungunya tienen relación, en su mayoría, con el primer caso. El primer caso fue en Aguas Calientes y los demás casos son todos cercanos al domicilio de Aguas Calientes, familiares y vecinos ”, explicó el funcionario. También remarcó que el sistema sanitario ya trabaja en territorio con acciones de bloqueo. “ Todos los casos están siendo observados y están estables ”, indicó. Y agregó que en cada zona afectada “ se hace control de foco con APS en los domicilios y fumigaciones ”.

“Estos casos de chikungunya tienen relación, en su mayoría, con el primer caso" “Estos casos de chikungunya tienen relación, en su mayoría, con el primer caso"

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Qué pasa en Perico y por qué preocupa la circulación de personas

Cadar diferenció especialmente la situación de Perico del resto de los contagios detectados en el Ramal. “Los de Perico se trata de una persona que vino de viaje y comenzó con síntomas. Hay que estar atento a la cantidad de gente que mueve Perico con la feria”, señaló, en referencia al movimiento permanente de personas que tiene esa ciudad.

"La persona vino en colectivo de Santa Cruz de la Sierra" "La persona vino en colectivo de Santa Cruz de la Sierra"

Luego dio más detalles sobre uno de esos casos. “El caso de Perico es una persona que vino de viaje, comenzó con sintomatología. Vino en colectivo de Santa Cruz de la Sierra, y sabemos que en Bolivia hay muchos casos. Está estable, está con los dolores típicos del chikungunya pero está bien”, afirmó. Semanas atrás, el Ministerio ya había advertido que Jujuy reforzaba controles por la situación epidemiológica en Salta y Bolivia, dos zonas con circulación del virus.

Javier Cadar Secretario de Coordinación General de Salud de Jujuy, Javier Cadar: Jujuy registra 9 casos de chikungunya

Los síntomas y el pedido de prevención

El funcionario detalló que el cuadro de chikungunya suele presentar fiebre alta, dolor articular intenso, dolor muscular, cefalea y otros malestares compatibles con enfermedades transmitidas por mosquitos. “Es característico el dolor articular y muscular. Con el chikungunya duele mucho más”, señaló.

Frente a la aparición de síntomas, pidió consultar rápidamente. “En el caso de síntomas hay que ir al médico y al centro de salud; esto se confirma con laboratorio”, remarcó.

Además, insistió en la prevención domiciliaria, especialmente en un contexto de lluvias e inestabilidad. “Las inclemencias del tiempo no nos están ayudando. Mientras tengamos mosquitos tenemos el riesgo de transmisión de enfermedad. Como prevención hay que evitar todos los reservorios de agua en la casa y peri domicilio”, sostuvo.

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Cadar aclaró que, por el momento, la provincia no registra casos confirmados de dengue. “Con el tema dengue, gracias a Dios estamos bastante bien hasta el momento. Teníamos un sospechoso que los estudios dieron negativo. Por ahora vamos bien, no tenemos casos de dengue, sí de chikungunya”, explicó.

La provincia ya venía con vigilancia epidemiológica reforzada desde comienzos de marzo por el avance de estas enfermedades en la región. El Ministerio había informado entonces que se trabajaba intensamente en prevención, descacharrado y control territorial para contener el riesgo de transmisión.