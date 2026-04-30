jueves 30 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de abril de 2026 - 19:10
País.

Muchos jujeños ya buscan las figuritas del Mundial: cuándo van a llegar a Jujuy

A poco del inicio del Mundial 2026, en Jujuy crece la demanda por el álbum y las figuritas, aunque en muchos kioscos todavía no llegaron.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Álbum de figuritas.

Álbum de figuritas.

Lee además
El Álbum del Mundial 2026 de Panini será la edición más ambiciosa, tendrá nuevos formatos y más figuritas.
Deportes.

¿Cuándo sale el álbum del Mundial 2026?
Cifra millonaria: cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026
País.

Cifra millonaria: cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026

Patricia, una vendedora jujeña que habló con Canal 4, contó que la demanda ya es fuerte. “Sí, bastante demanda”, dijo al ser consultada sobre el interés del público. Según explicó, los que más las piden son los chicos, aunque en realidad son los padres quienes están detrás de la búsqueda. “Los chicos, pero los papás de los chicos, que son los que pagan, así que ellos son los que más están interesados para los chicos”, señaló.

Mucha expectativa, pero todavía sin stock

La comerciante explicó que, aunque les dijeron que las figuritas ya habían empezado a llegar a algunos lugares, ellas todavía no pudieron conseguirlas. “Me dicen que sí, pero nosotras no las tenemos”, afirmó.

También contó que ya fueron a buscar en los sitios donde suelen abastecerse, pero hasta ahora no tuvieron respuesta concreta. “Hemos ido a buscar a los lugares donde siempre nos abastecemos, pero dijeron que no había, que mañana, que el lunes, pero de momento no la tenemos”, relató.

Álbum del Mundial 2026.

Esa situación genera ansiedad entre quienes ya empezaron a preguntar. “Todos piden, todos quieren”, resumió Patricia, reflejando el entusiasmo que genera cada Mundial, sobre todo entre los más chicos.

Cuánto costarán el álbum y los sobres

Panini ya confirmó en la Argentina los valores oficiales del nuevo álbum del Mundial 2026. La edición tapa blanda costará $15.000 y cada sobre tendrá un valor de $2.000.

En esta ocasión, cada paquetito traerá siete figuritas en lugar de las cinco tradicionales y algunos incluso incluirán una adicional como bonus.

El nuevo álbum será además el más grande de la historia de los Mundiales, ya que la edición 2026 contará con 48 selecciones. Tendrá 112 páginas y reunirá un total de 980 stickers.

Messi y las figuras, entre las más buscadas

Patricia también dijo que, como suele pasar, las más buscadas serán las figuritas de la Selección y de las grandes figuras. “Sí, la selección, claro, los jugadores estrellas”, comentó cuando le preguntaron si la más difícil sería la de Messi.

Mientras se espera la llegada definitiva del producto a Jujuy, crece la expectativa entre los coleccionistas y fanáticos. En la previa de una nueva Copa del Mundo, el furor por llenar el álbum ya empezó a jugar su propio partido.

Embed - DEMANDA EN JUJUY POR LAS FIGURITAS

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Cuándo sale el álbum del Mundial 2026?

Cifra millonaria: cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026

¿Cuánto salen el álbum y el sobre del Mundial 2026?

Mundial 2026: un streamer completó el álbum antes de su lanzamiento

A menos de 2 meses del Mundial, ¿Cuál es la lesión que sufrió Julián Álvarez?

Lo que se lee ahora
RB Bragantino vs. River, por la Copa Sudamericana 2026.
Deportes.

¿A qué hora juega hoy River vs Bragantino por Copa Sudamericana?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Transporte en Jujuy por el día del trabajador: horarios y frecuencias de corta, media y larga distancia video
Jujuy.

Transporte en Jujuy por el día del trabajador: horarios y frecuencias de corta, media y larga distancia

Cronograma de pagos.
Jujuy.

Empieza el cronograma de pagos a empleados estatales de Jujuy

Un perro salvó a su dueña. (imagen ilustrativa)
Policiales.

Un perro salvó a su dueña de un intento de femicidio en Alto Comedero

Aumenta la nafta desde el 1 de mayo: de cuánto será el aumento
País.

Aumenta la nafta desde el 1 de mayo: de cuánto será el aumento

Radio Visión Jujuy. video
Jujuy.

Canal 7 celebra 60 años: "Nos llena de satisfacción", aseguró Pablo Jenefes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel