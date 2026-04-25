Cifra millonaria: cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026

El álbum del Mundial 2026 ya empieza a generar repercusión antes de su llegada oficial. Con 112 páginas y un total de 980 figuritas, se posiciona como el más grande en la historia de esta colección que acompaña cada Copa del Mundo.

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El producto apunta a captar a miles de fanáticos del fútbol en todo el país, incluidos los coleccionistas de Jujuy, donde cada edición suele tener fuerte movimiento en kioscos y puntos de venta.

El precio inicial también llama la atención. El álbum tendrá un valor de $15.000, mientras que cada paquete de figuritas costará $2.000 e incluirá 7 unidades.

Si un coleccionista lograra completar el álbum sin obtener figuritas repetidas, el gasto sería considerable pero mucho menor al escenario habitual.

Para reunir las 980 figuritas, se necesitarían 140 paquetes. En ese caso, el costo total alcanzaría los $280.000, sin contar el valor del álbum.

Este cálculo funciona como referencia teórica, ya que en la práctica resulta muy difícil evitar repeticiones.

El escenario real: repetidas y gasto elevado

En condiciones reales, el proceso de completar el álbum cambia de manera significativa. Las figuritas repetidas forman parte del sistema de distribución, lo que obliga a comprar más paquetes.

Según estimaciones basadas en probabilidades de repetición, un coleccionista puede necesitar alrededor de 1050 paquetes para completar la colección.

Con ese volumen de compra, el gasto asciende a $2.000.100 solo en paquetes, una cifra que supera ampliamente el cálculo ideal.

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Una tradición que crece en cada Mundial

El álbum de figuritas representa una de las tradiciones más arraigadas en cada Copa del Mundo. En ciudades como San Salvador de Jujuy y otras localidades de la provincia, el intercambio de figuritas se convierte en una actividad habitual entre chicos, jóvenes y adultos.

Los puntos de encuentro para cambiar repetidas suelen multiplicarse durante los meses previos al torneo, tanto en espacios públicos como en redes sociales.

El tamaño del álbum 2026 y la cantidad de figuritas plantean un desafío mayor para quienes buscan completarlo en su totalidad.

Impacto en el bolsillo y en el consumo

El costo estimado para completar el álbum abre el debate sobre el acceso a este tipo de productos en el contexto económico actual.

El aumento en el precio de los paquetes y la cantidad de figuritas generan un escenario distinto al de ediciones anteriores. Esto puede influir en la forma en que los fanáticos deciden encarar la colección.

Algunos optan por compras grupales, intercambio intensivo o selección parcial de figuritas para reducir el gasto.