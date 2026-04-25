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25 de abril de 2026 - 13:15
Jujuy.

Quedan seis perros tras la muerte de la "Seño Graciela": qué pasará con ellos

Son al menos seis los animales que siguen en la vivienda de avenida Párroco Marshke. Rescatistas piden adopción o tránsito mientras se define la situación legal.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Piden ayuda para rescatar a los perros que vivían con una mujer hallada muerta (Foto ilustrativa)

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Según confirmó a TodoJujuy la rescatista Abril Gabriela Rojas, actualmente quedan al menos seis perros en el lugar, en medio de una situación todavía incierta. “Es un caso que conocemos hace años. En su momento eran 12, pero con el tiempo la cantidad fue disminuyendo”, explicó.

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Mientras tanto, desde el grupo de proteccionistas buscan evitar que los animales queden en abandono o en una situación más crítica. “Nosotros no estamos buscando que alguien se haga cargo de todos juntos, sino adopciones responsables, ya sea transitorias o definitivas”, aclaró.

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Graciela, la mujer que vivía con sus perros en avenida Párroco Marshke, tenia su auto desde principio de los 90

Graciela, la mujer que vivía con sus perros en avenida Párroco Marshke, tenia su auto desde principio de los 90

Cómo están los perros

Las rescatistas vienen siguiendo el caso desde hace varios años, colaborando con alimento, esterilización y asistencia básica, aunque sin poder ingresar a la vivienda. “Siempre ayudamos desde afuera. Les dábamos de comer en la vereda porque no podíamos entrar”, indicó Abril.

Con el paso del tiempo, aseguran que la situación se fue deteriorando: “Al principio estaban bien, pero después empezó el abandono y el estado fue empeorando”.

Ante este escenario, el pedido es claro: encontrar hogares para los perros lo antes posible. “Lo más urgente hoy es la adopción. También sirve el tránsito o cualquier ayuda con alimento”, sostuvo Rojas.

“Muchas veces quedan en el medio de procesos legales y nadie puede intervenir rápidamente. Por eso es clave la ayuda de la gente”, concluyó la rescatista. Quienes quieran colaborar pueden comunicarse al: 388 5241142

Graciela -

"La Seño Graciela" - recuerdo de alumnas de 4°grado Colegio Santa Bárbara

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