Quedan seis perros tras la muerte de la "Seño Graciela": qué pasará con ellos

Piden ayuda para rescatar a los perros que vivían con una mujer hallada muerta (Foto ilustrativa)

Tras la conmoción por la muerte de Graciela Delia Giannoni , la docente jubilada de 74 años hallada sin vida en su casa de avenida Párroco Marshke, ahora la preocupación está puesta en otro punto: el destino de los perros que convivían con ella.

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Según confirmó a TodoJujuy la rescatista Abril Gabriela Rojas, actualmente quedan al menos seis perros en el lugar, en medio de una situación todavía incierta. “Es un caso que conocemos hace años. En su momento eran 12, pero con el tiempo la cantidad fue disminuyendo”, explicó.

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Por estas horas, el futuro de los perros depende de dos factores: la definición de un familiar directo de la mujer y la intervención de organismos como Zoonosis. “Hay un familiar que está viendo si se hace cargo o no, pero todavía no hay nada confirmado”, señaló Rojas.

Mientras tanto, desde el grupo de proteccionistas buscan evitar que los animales queden en abandono o en una situación más crítica. “Nosotros no estamos buscando que alguien se haga cargo de todos juntos, sino adopciones responsables, ya sea transitorias o definitivas”, aclaró.

auto Graciela, la mujer que vivía con sus perros en avenida Párroco Marshke, tenia su auto desde principio de los 90

Cómo están los perros

Las rescatistas vienen siguiendo el caso desde hace varios años, colaborando con alimento, esterilización y asistencia básica, aunque sin poder ingresar a la vivienda. “Siempre ayudamos desde afuera. Les dábamos de comer en la vereda porque no podíamos entrar”, indicó Abril.

Con el paso del tiempo, aseguran que la situación se fue deteriorando: “Al principio estaban bien, pero después empezó el abandono y el estado fue empeorando”.

Ante este escenario, el pedido es claro: encontrar hogares para los perros lo antes posible. “Lo más urgente hoy es la adopción. También sirve el tránsito o cualquier ayuda con alimento”, sostuvo Rojas.

“Muchas veces quedan en el medio de procesos legales y nadie puede intervenir rápidamente. Por eso es clave la ayuda de la gente”, concluyó la rescatista. Quienes quieran colaborar pueden comunicarse al: 388 5241142