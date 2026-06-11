Mundial 2026 en vivo minuto a minuto: partidos, resultados y perlitas

La espera terminó. Comenzó la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo más importante del fútbol internacional, que por primera vez se disputa de manera conjunta en México, Canadá y Estados Unidos. Con selecciones de todo el planeta listas para salir a escena, millones de hinchas siguen minuto a minuto el inicio de una competencia histórica que tendrá un formato renovado y una cantidad récord de equipos participantes. En esta cobertura en vivo, seguí todas las novedades, los resultados, las formaciones, las estadísticas y los momentos más destacados de la jornada inaugural.
Los dos jujeños que jugaron mundiales
La historia de la Selección Argentina en los Mundiales tiene una marcada presencia jujeña gracias a dos nombres que lograron llegar a la máxima cita del fútbol internacional. José Daniel Valencia y Ariel Ortega representaron a la provincia en distintas épocas y dejaron su sello en la camiseta albiceleste.
Daniel Valencia disputó los mundiales 1978 y 1982, siendo la única persona oriunda de la provincia en levantar la copa del mundo.
Por otro lado, Ariel Ortega, formó parte de tres Copas del Mundo consecutivas: Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. En total jugó 11 encuentros mundialistas y convirtió dos tantos