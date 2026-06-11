jueves 11 de junio de 2026
11 de junio de 2026 - 13:15
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Mundial 2026 en vivo minuto a minuto: partidos, resultados y perlitas

Estados Unidos, México y Canadá ya viven el Mundial 2026. Te contamos todos los detalles y el minuto a minuto en esta nota.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
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EN VIVO

La espera terminó. Comenzó la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo más importante del fútbol internacional, que por primera vez se disputa de manera conjunta en México, Canadá y Estados Unidos. Con selecciones de todo el planeta listas para salir a escena, millones de hinchas siguen minuto a minuto el inicio de una competencia histórica que tendrá un formato renovado y una cantidad récord de equipos participantes. En esta cobertura en vivo, seguí todas las novedades, los resultados, las formaciones, las estadísticas y los momentos más destacados de la jornada inaugural.

El Mundial 2026 minuto a minuto

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Los dos jujeños que jugaron mundiales

La historia de la Selección Argentina en los Mundiales tiene una marcada presencia jujeña gracias a dos nombres que lograron llegar a la máxima cita del fútbol internacional. José Daniel Valencia y Ariel Ortega representaron a la provincia en distintas épocas y dejaron su sello en la camiseta albiceleste.

Daniel Valencia disputó los mundiales 1978 y 1982, siendo la única persona oriunda de la provincia en levantar la copa del mundo.

Por otro lado, Ariel Ortega, formó parte de tres Copas del Mundo consecutivas: Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. En total jugó 11 encuentros mundialistas y convirtió dos tantos

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Se abrieron las puertas del Estadio Azteca

Los primeros hinchas comenzaron alrededor de las 11 horas a ocupar sus lugares en el Estadio Azteca.

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México restringirá la transmisión de partidos del Mundial en bares sin autorización

México advirtió que bares, restaurantes, cafeterías, hoteles y comercios podrían ser sancionados si transmiten partidos del Mundial 2026 sin contar con una licencia comercial correspondiente. La medida no apunta a quienes miran los encuentros en sus casas, sino a los negocios que utilicen los partidos como atractivo para clientes.

México limitará la transmisión del Mundial en comercios
México limitará la transmisión del Mundial en comercios

México limitará la transmisión del Mundial en comercios

Las sanciones pueden incluir multas millonarias, clausura temporal, aseguramiento de equipos y posibles demandas por daños y perjuicios. El punto central es que una suscripción doméstica de cable o streaming no habilita automáticamente la exhibición pública de los partidos en un comercio.

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¿A qué hora es la ceremonia inaugural?

El Mundial 2026 comenzará con una propuesta llena de entretenimiento, música y cultura en una ceremonia única. México albergará un acto inaugural inédito, pensado para dar inicio a la Copa del Mundo más extensa de la historia con un despliegue que resaltará el talento latino, las costumbres tradicionales y una impactante producción visual.

La celebración está programada para este jueves 11 de junio a las 14:30 en el Estadio Ciudad de México, escenario que albergará el duelo inaugural entre la selección mexicana y Sudáfrica. El espectáculo dará comienzo una hora y media antes del pitazo inicial.

La apertura incluirá actuaciones de figuras destacadas de la música internacional, entre ellas Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes formarán parte del despliegue artístico preparado para la ocasión.

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Un árbitro argentino dirige el debut de Canadá vs Bosnia

El árbitro argentino, Facundo Tello será el encargado de dirigir el encuentro entre uno de los anfitriones, Canadá vs Bosnia el próximo viernes 12 de junio en el BMO Field de Toronto, en el arranque del Mundial 2026.

Facundo Tello

Tello contará con el apoyo de un equipo completamente argentino: los asistentes Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, así como Hernán Mastrángelo, quien estará a cargo del VAR.

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La predicción de Mhoni Vidente para el Mundial 2026

A medida que se acerca el comienzo del Mundial 2026, crecen las especulaciones y pronósticos sobre el desenlace del torneo más importante del fútbol. Entre las voces que despertaron mayor interés aparece la de la astróloga cubana Mhoni Vidente, quien dio a conocer sus predicciones para la competencia que se hará en EE.UU, México y Canadá.

En una de sus apariciones habituales, la astróloga compartió sus proyecciones sobre el desarrollo del torneo y mencionó cuáles serían, a su criterio, los equipos con mayores posibilidades de quedarse con el trofeo, además de anticipar distintos episodios que podrían marcar la competencia.

Consultada acerca del futuro campeón del mundo, Mhoni prefirió no inclinarse por una sola selección. “Si la tendencia continúa, España, Portugal o Argentina ganarán el Mundial”, afirmó.

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Lo que no se podrá subir a redes durante los partidos

El Mundial 2026 también se jugará en las redes sociales, pero no todo lo que ocurra dentro de una cancha podrá publicarse libremente. La FIFA prepara un control más estricto sobre la difusión de contenido del torneo y advierte que habrá límites para hinchas, medios, creadores de contenido, empresas y comercios que intenten usar imágenes, videos, audios o marcas oficiales sin autorización.

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El Talismán argentino volvió a Tilcara antes del Mundial 2026

A pocos días del inicio del Mundial 2026, uno de los hinchas más reconocidos de la Selección Argentina volvió a elegir a Jujuy como parte de su recorrido espiritual. Rodrigo González Cejas, conocido por miles de fanáticos como “El Talismán”, regresó a Tilcara para visitar la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral, un sitio que ocupa un lugar especial dentro de su historia personal ligada a la Albiceleste.

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Las nuevas reglas del fútbol

El fútbol internacional se encamina hacia una etapa de cambios profundos. El Mundial 2026 no será histórico únicamente por su formato ampliado de 48 selecciones y su organización conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, sino también porque marcará el estreno del conjunto de reformas reglamentarias más relevantes.

Las modificaciones promovidas por la International Football Association Board (IFAB) y avaladas por la FIFA apuntan a metas concretas: incrementar el tiempo de juego real, disminuir las actitudes antideportivas, reforzar los recursos del arbitraje y preservar los principios fundamentales del fútbol.

La inquietud de las autoridades del fútbol es clara. Distintas investigaciones señalan que, de los 90 minutos de un partido, solo entre 48 y 52 se desarrollan con pelota en movimiento real.

El tiempo restante se diluye entre cortes del juego, demoras intencionales, reclamos, simulaciones y reanudaciones lentas. Frente a este panorama, el Mundial 2026 funcionará como un gran banco de pruebas para aplicar una nueva lógica: reducir las pausas, aumentar el tiempo efectivo y exigir mayor responsabilidad a cada protagonista.

Cambios en las reglas para los arqueros.

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Una super computadora anticipó el posible campeón del Mundial 2026

A días del comienzo del Mundial 2026, las proyecciones sobre quién será el próximo campeón se multiplican. En ese marco, una super computadora ubicó a España como la principal favorita para quedarse con el título el 19 de julio, con un 16,1% de probabilidades, por encima de Francia (13%) y Inglaterra (11,2%).

Estos datos se sustentan en la última actualización de las simulaciones de Opta Analysts. En ese ranking predictivo, la vigente campeona Argentina aparece en el cuarto lugar con un 10,4%.

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Quiénes son los futbolistas argentinos que vivirán su primera Copa del Mundo

La Selección Argentina ya tiene definido el plantel que competirá en el Mundial 2026. La nómina presentada por Lionel Scaloni combina experiencia, juventud y nombres que buscarán escribir su propia historia en la máxima competencia del fútbol.

El caso de Nicolás González ocupa un lugar especial dentro del plantel argentino. El atacante formó parte del proceso que desembocó en el título de la Copa América 2021 y aparecía como una fija para Qatar 2022.

Entre los nombres más jóvenes de la convocatoria aparece Nicolás Paz. El mediocampista ofensivo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y ganó terreno dentro de la consideración del cuerpo técnico.

La temporada de Giuliano Simeone resultó determinante para alcanzar el sueño mundialista. El delantero del Atlético de Madrid exhibió intensidad, sacrificio y una marcada evolución en su rendimiento.

Entre las novedades de la lista sobresale el nombre de José Manuel López. El delantero surgido de Lanús construyó su presente a base de goles en el fútbol brasileño y encontró un lugar entre los convocados gracias a su eficacia dentro del área.

Valentín Barco forma parte de la nueva generación de futbolistas argentinos que comenzó a abrirse paso en el seleccionado mayor.

Facundo Medina construyó su recorrido dentro de la Selección a partir de la constancia. El defensor participó en distintos procesos juveniles y mantuvo una presencia frecuente en las convocatorias del ciclo Scaloni.

El arquero Juan Musso integra desde hace años el universo de futbolistas que orbitan alrededor de la Selección Argentina.

Leonardo Balerdi aparecía como una de las alternativas más importantes para la defensa argentina de cara al Mundial 2026. El zaguero del Olympique de Marsella llegaba respaldado por una temporada sólida en Europa y por la confianza que Lionel Scaloni le brindó durante gran parte del proceso clasificatorio.

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Tiroteo en Kansas

Un tiroteo masivo ocurrido en la madrugada de este domingo en Kansas City dejó nueve personas heridas. El hecho generó preocupación porque la ciudad es base de operaciones de la Selección argentina en Estados Unidos, aunque las autoridades remarcaron que el ataque fue lejos del hotel donde se hospeda la delegación.

Según informó la portavoz del Departamento de Policía de Kansas City, Alayna Gonzalez, la primera alerta por disparos se registró cerca de las 4 de la madrugada en la cuadra 7900 de la calle Troost, en la zona sur de la ciudad.

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Los números de los jugadores de la Selección Argentina

La Selección Argentina ya tiene confirmados los dorsales de sus jugadores para el Mundial 2026. Los 26 convocados por Lionel Scaloni, quien ya dirigió la primera práctica en Kansas City, conocen los números que llevarán en sus camisetas desde el 16 de junio.

Los dorsales de la Selección Argentina para el Mundial quedaron definidos de la siguiente manera:

1 - Juan Musso

2 - Leonardo Balerdi

3 - Nicolás Tagliafico

4 - Gonzalo Montiel

5 - Leandro Paredes

6 - Lisandro Martínez

7 - Rodrigo De Paul

8 - Valentín Barco

9 - Julián Álvarez

10 - Lionel Messi

11 - Giovani Lo Celso

12 - Gerónimo Rulli

13 - Cristian Romero

14 - Exequiel Palacios

15 - Nicolás González

16 - Thiago Almada

17 - Giuliano Simeone

18 - Nicolás Paz

19 - Nicolás Otamendi

20 - Alexis Mac Allister

21 - José Manuel López

22 - Lautaro Martínez

23 - Emiliano Martínez

24 - Enzo Fernández

25 - Facundo Medina

26 - Nahuel Molina

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Los países que jugarán su primer mundial

Con la ampliación del formato a 48 selecciones del Mundial 2026, aumentaron las posibilidades de que más países accedan a disputar una Copa del Mundo, algo que ya capitalizaron Curazao, Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán, que participarán por primera vez en el máximo torneo organizado por la FIFA.

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El fenómeno de Tim Payne

Tim Payne, defensor de la Selección de Nueva Zelanda que jugará el Mundial 2026, se convirtió en un fenómeno viral en Instagram después de una movida impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini. El futbolista pasó de tener cerca de 4 mil seguidores a superar los 800 mil en menos de 24 horas. Actualmente supera los 5 millones.

Todo comenzó cuando Scarsini publicó un video en el que contó que se había puesto a buscar al jugador con menos impacto en redes sociales entre los futbolistas que disputarán el Mundial 2026. En esa búsqueda apareció Payne, quien hasta ese momento tenía una cuenta con muy poca exposición.

A partir de ahí, el creador de contenido lanzó una campaña para que miles de usuarios comenzaran a seguirlo. La movida creció rápidamente, sumó a otros influencers y terminó transformando al defensor neozelandés en uno de los nombres más comentados del momento.

Tim Payne
El defensor de Nueva Zelanda habló y se refirió al inesperado fenómeno que multiplicó sus seguidores en las redes sociales antes del Mundial 2026. (Foto: EFE)

El defensor de Nueva Zelanda habló y se refirió al inesperado fenómeno que multiplicó sus seguidores en las redes sociales antes del Mundial 2026. (Foto: EFE)

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Quiénes son los árbitros argentinos que participarán del Mundial 2026

Los árbitros argentinos Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello recibieron la designación de la FIFA para impartir justicia en el Mundial 2026. La comunicación ya fue remitida a la AFA y a la Dirección Nacional de Arbitraje, lo que marca un hecho inédito: por primera vez habrá tres árbitros argentinos en una misma Copa del Mundo.

El listado se completa con los jueces de línea Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro, mientras que Hernán Mastrángelo integrará el equipo de VAR.

Yael Falcón Pérez.

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Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026

La FIFA oficializó el cronograma del Mundial 2026 y confirmó que Argentina integrará el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania, con sedes en Estados Unidos para todos sus partidos de la fase de grupos. La Selección jugará por el pase a 16avos de final como defensora del título obtenido en 2022.

En la fase inicial, el debut será el martes 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium, a las 22 de la Argentina.

La segunda presentación será el lunes 22 ante Austria en el Dallas Stadium, desde las 14.

Cerrará el grupo el sábado 27 frente a Jordania, nuevamente en el estadio de Dallas, a las 23 horas de Argentina.

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El Mundial 2026 por Todo Jujuy

El Mundial 2026 ya comenzó a tomar forma y en Todo Jujuy vas a poder seguir cada detalle del torneo más importante del planeta, que el próximo año se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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