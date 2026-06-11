Mundial 2026 en vivo minuto a minuto: partidos, resultados y perlitas

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Quiénes son los futbolistas argentinos que vivirán su primera Copa del Mundo

La Selección Argentina ya tiene definido el plantel que competirá en el Mundial 2026. La nómina presentada por Lionel Scaloni combina experiencia, juventud y nombres que buscarán escribir su propia historia en la máxima competencia del fútbol.

El caso de Nicolás González ocupa un lugar especial dentro del plantel argentino. El atacante formó parte del proceso que desembocó en el título de la Copa América 2021 y aparecía como una fija para Qatar 2022.

Entre los nombres más jóvenes de la convocatoria aparece Nicolás Paz. El mediocampista ofensivo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y ganó terreno dentro de la consideración del cuerpo técnico.

La temporada de Giuliano Simeone resultó determinante para alcanzar el sueño mundialista. El delantero del Atlético de Madrid exhibió intensidad, sacrificio y una marcada evolución en su rendimiento.

Entre las novedades de la lista sobresale el nombre de José Manuel López. El delantero surgido de Lanús construyó su presente a base de goles en el fútbol brasileño y encontró un lugar entre los convocados gracias a su eficacia dentro del área.

Valentín Barco forma parte de la nueva generación de futbolistas argentinos que comenzó a abrirse paso en el seleccionado mayor.

Facundo Medina construyó su recorrido dentro de la Selección a partir de la constancia. El defensor participó en distintos procesos juveniles y mantuvo una presencia frecuente en las convocatorias del ciclo Scaloni.

El arquero Juan Musso integra desde hace años el universo de futbolistas que orbitan alrededor de la Selección Argentina.

Leonardo Balerdi aparecía como una de las alternativas más importantes para la defensa argentina de cara al Mundial 2026. El zaguero del Olympique de Marsella llegaba respaldado por una temporada sólida en Europa y por la confianza que Lionel Scaloni le brindó durante gran parte del proceso clasificatorio.

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