Mundial 2026: cuándo será la ceremonia inaugural y a qué hora comenzará

La espera para el Mundial 2026 ya tiene una fecha marcada en el calendario . La FIFA anunció que la ceremonia inaugural se llevará a cabo el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y dará comienzo a una edición histórica de la Copa del Mundo, la primera que contará con 48 selecciones participantes.

La celebración comenzará a las 14:30, noventa minutos antes del encuentro inaugural que disputarán la selección anfitriona de México y Sudáfrica . De esta manera, millones de espectadores alrededor del planeta podrán disfrutar de un espectáculo especialmente diseñado para abrir oficialmente el certamen más importante del fútbol.

Según adelantó la organización, la ceremonia buscará destacar la riqueza cultural de México a través de una combinación de música, arte, tradición y tecnología . El evento contará con la participación de reconocidos artistas internacionales y figuras de la música latina, en una puesta en escena que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la jornada inaugural.

Además de los shows musicales, la programación incluirá representaciones folclóricas, expresiones artísticas tradicionales y homenajes a la identidad cultural mexicana. La propuesta también tendrá como objetivo reflejar el carácter multicultural del torneo, que por primera vez será organizado de manera conjunta por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Desde la FIFA remarcaron que la inauguración será el punto de partida de una Copa del Mundo que pretende trascender lo deportivo y convertirse en una experiencia global. En ese sentido, se prevé una importante participación del público presente en el estadio, que podrá acceder con varias horas de anticipación para disfrutar de actividades recreativas, propuestas interactivas y distintas experiencias vinculadas al torneo.

El Mundial 2026 marcará varios hitos para la historia del fútbol. Será la edición con mayor cantidad de equipos participantes y también la que tendrá más partidos disputados, con un total de 104 encuentros a lo largo de poco más de un mes de competencia. Asimismo, el Estadio Ciudad de México se convertirá en el primer escenario en albergar partidos inaugurales de tres Copas del Mundo diferentes.

La acción comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, fecha en la que se jugará la gran final en el estadio de Met Life. Mientras tanto, la cuenta regresiva ya está en marcha para una ceremonia que promete captar la atención del mundo entero y dar inicio a una nueva página en la historia de los Mundiales.