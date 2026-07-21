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21 de julio de 2026 - 11:33
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Lionel Scaloni y su futuro en la Selección: "hasta diciembre estamos acá"

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló de su futuro y de supuestas internas en el plantel “no puedo creer lo que me estás preguntando”.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lionel Scaloni (Foto: Conmebol)

Lionel Scaloni (Foto: Conmebol)

Tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni volvió a referirse a su continuidad al frente de la Selección Argentina y evitó confirmar qué ocurrirá después de diciembre. A la salida del predio de Ezeiza, el entrenador destacó la entrega del plantel y pidió que el foco esté puesto en el equipo y no en su situación personal.

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“Estoy bien, estoy bien...”, respondió al ser consultado por su estado de ánimo. Luego destacó el desempeño de sus dirigidos: “El equipo ha dado todo hasta el final. Sin dudas que eso es lo mejor que nos llevamos”.

Frente a las insistentes preguntas sobre su continuidad, Scaloni reiteró la postura que ya había expresado tras la final. “Yo creo que son cosas que después de un torneo así son normales, son cosas que uno puede decir, se replantea. Y hasta diciembre, como digo, estamos acá”, afirmó.

“Lo más importante es la selección”

El técnico remarcó que lo más importante tras la campaña mundialista es preservar la unión del grupo y el vínculo con los hinchas. “Lo más importante es Argentina, la Selección. Quien esté a cargo, esté yo o no esté yo, lo más importante es esta unión, esta conexión”, sostuvo.

La formación de la Selección Argentina vs. Austria.

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Consultado sobre la posibilidad de dirigir a la Albiceleste en el Mundial 2030, que tendrá un partido en el estadio Monumental por el centenario de la Copa del Mundo, evitó responder de manera directa: “Ahora lo importante, de verdad, es otra cosa”.

Las preguntas sobre su futuro continuaron y Scaloni respondió entre risas: “¡Otra vez la misma pregunta!”. Luego agregó: “Este es un lugar soñado. Ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar acá. Después poder haber conseguido todo lo que conseguimos es soñado. Es un lugar que cualquiera quisiera estar”.

Versiones de internas en el plantel

El entrenador también desmintió versiones sobre supuestos conflictos internos en el plantel y aseguró desconocer las especulaciones que circularon en redes sociales. “No veo redes. No tengo. No tengo ni idea de esto”, expresó. Cuando le mencionaron que la “Scaloneta” seguía unida, respondió sorprendido: “No puedo creer lo que me estás preguntando”.

Respecto a la bandera de las Islas Malvinas exhibida por jugadores argentinos durante el Mundial, Scaloni afirmó que no recibió ninguna comunicación oficial. “No sé si en un futuro. No nos dijeron nada. Ya se enterarán”, indicó.

“Fue impresionante”

Finalmente, el DT valoró el recibimiento que la selección tuvo en Ezeiza pese a la derrota en la final y destacó el apoyo de la gente. “Fue impresionante. Muy lindo. Cuesta digerir que no ganaste, pero en la derrota también se pueden sacar cosas positivas”, reflexionó.

Scaloni cerró con un mensaje dirigido a los hinchas y a las nuevas generaciones: “Lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para la gente, para el hincha, para los chicos. Ver a esos nenes contentos no habiendo ganado es algo maravilloso”.

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