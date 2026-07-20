Así informó la prensa internacional la caída de Argentina en la final del Mundial 2026

España volvió a tocar la gloria al quedarse con el Mundial 2026 , luego de vencer 1-0 a la selección argentina en la prórroga con un gol convertido por Ferrán Torres . De esta manera, la Roja levantó su segunda Copa del Mundo , sumando este título al obtenido en Sudáfrica 2010 , y puso fin al reinado de la Albiceleste.

La selección comandada por Scaloni disputó todo el tiempo suplementario con un jugador menos debido a la expulsión de Enzo Fernández . La selección conducida por Lionel Scaloni finalizó el Mundial 2026 en el segundo puesto, luego de la competencia organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá , torneo que además marcó la despedida mundialista de Lionel Messi .

Consumada la derrota de la Argentina y la consagración del conjunto español dirigido por Luis de la Fuente , la prensa internacional reflejó el desenlace con diferentes enfoques y repercusiones.

El diario español Marca celebró la conquista con el encabezado “¡Los reyes de todos los tiempos!” . En su análisis del encuentro, describió la actuación de la Roja como una auténtica “exhibición” y sostuvo que una hipotética igualdad de la selección argentina habría sido “el empate más injusto de los siglos de los siglos” . De este modo, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente volvió a coronarse campeón y sumó otra consagración a la obtenida previamente en la Eurocopa .

AS (ESPAÑA): “COMO LA PRIMERA VEZ”

El diario español AS eligió establecer un paralelismo entre la consagración de 2026 y la obtenida en 2010. En ambas oportunidades, la Roja levantó la Copa del Mundo tras imponerse 1-0 en una final que se resolvió durante el tiempo suplementario.

Si en Sudáfrica el gol decisivo frente a Países Bajos lo marcó Andrés Iniesta, esta vez el encargado de definir el encuentro ante la selección argentina fue Ferrán Torres. En su cobertura, el medio sostuvo: “España conquistó su segundo Mundial tras imponerse a Argentina en una final que tuvo un solo dueño”.

SPORT (ESPAÑA): “¡ESPAÑA GANA SU SEGUNDA ESTRELLA CON UN MORDISCO DEL TIBURÓN!”

Otro de los principales medios de España también destacó la conquista mundialista con un título inspirado en el gol de Ferrán Torres, conocido popularmente por el apodo de Tiburón. En la nota remarcó que la selección española dominó ampliamente el desarrollo del encuentro frente a Argentina, aunque recién logró definir la final durante el tiempo suplementario gracias a la conquista del delantero.

THE GUARDIAN (INGLATERRA): “UNA ESPAÑA DOMINANTE GANA EL MUNDIAL Y TORRES DESTRONA A UNA ARGENTINA CON DIEZ HOMBRES EN LA PRÓRROGA”

El periódico británico The Guardian, uno de los más reconocidos del Reino Unido, presentó la final del Mundial bajo el título “Una España dominante gana el Mundial y Torres destrona a una Argentina con diez hombres en la prórroga”. En su análisis, el medio sostuvo que la conquista española representó “el triunfo de una idea” y fue crítico con el desempeño de la Selección argentina, al considerar que “Argentina quedó condenada por su falta de ambición”.

GLOBO (BRASIL): “ESPAÑA DERROTA A ARGENTINA EN LA PRÓRROGA Y SE CONVIERTE EN BICAMPEONA DEL MUNDO”

El sitio brasileño GeGlobo destacó en su cobertura el claro predominio de la Roja a lo largo del partido y calificó como un “golazo espectacular” la definición de Ferrán Torres. Asimismo, remarcó que “Una Argentina ineficaz termina segunda por cuarta vez”, en referencia a las finales mundialistas que la Albiceleste perdió a lo largo de su historia.

LANCE! (BRASIL): “ESPAÑA DOMINA, VENCE A ARGENTINA Y GANA SU SEGUNDO TÍTULO DE LA COPA DEL MUNDO”

Otro de los principales medios digitales de Brasil también resaltó la superioridad exhibida por España durante la final, aunque valoró el rendimiento mostrado por la selección argentina en la primera mitad del encuentro y el papel de Dibu Martínez, a quien describió como el gran sostén del equipo. En una publicación adicional, el portal utilizó un encabezado aún más contundente: “España aplasta a Argentina en la despedida de Messi”.

L’EQUIPE (FRANCIA): “ESPAÑA CONQUISTA SU SEGUNDO TÍTULO MUNDIAL EN UNA EMOCIONANTE FINAL CONTRA ARGENTINA”

El diario francés L’Equipe presentó la consagración española bajo el encabezado “Los nuevos reyes” y señaló que España obtuvo su segunda Copa del Mundo tras vencer a Argentina en una final cargada de emoción.

En su comentario sobre el encuentro, el medio sostuvo que el conjunto español controló ampliamente un partido que calificó como deslucido y desordenado, imponiendo de principio a fin su propuesta futbolística basada en la posesión de la pelota, el manejo de los tiempos y la fidelidad a su identidad de juego.

GAZZETTA DELLO SPORT (ITALIA): “TORRES ANOTA EN EL MINUTO 106, CONVIRTIENDO A ESPAÑA EN CAMPEONA DEL MUNDO”

El diario italiano Gazzetta dello Sport puso el foco en la superioridad futbolística del conjunto dirigido por Luis de la Fuente. En su análisis remarcó: “España. Necesariamente España. Inevitablemente España. España tenía que ganar esta final. No se puede describir una final donde un equipo tiene veinte disparos y el otro cero”, para reflejar la amplia diferencia que, según el medio, existió entre ambos seleccionados durante el encuentro.

CORRIERE DELLO SPORT (ITALIA): “LAS FURIAS ROJAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO, MESSI PIERDE LA FINAL”