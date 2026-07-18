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18 de julio de 2026 - 18:13
Fútbol.

Final del Mundial 2026: Jujuy tendrá tres pantallas gigantes para alentar a la Selección argentina

Se confirmó que habrá tres puntos de transmisión para que los hinchas puedan seguir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Serán pantallas gigantes en Ciudad Cultural, Plaza Belgrano y Alto Comedero.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Final del Mundial en Jujuy: las opciones gratuitas para seguir a la Selección Argentina. FOTO ILUSTRATIVA CON IA.

Final del Mundial en Jujuy: las opciones gratuitas para seguir a la Selección Argentina. FOTO ILUSTRATIVA CON IA.

La pasión por la Selección Argentina se vivirá una vez más en pantallas gigantes en San Salvador de Jujuy. Aunque ambos espacios ya fueron escenario de los partidos de la Albiceleste durante la competencia, la final del mundial adquiere un significado especial: los cortes de energía que aún persisten en distintos barrios convierten a estas propuestas gratuitas en una alternativa para quienes no podrán ver el encuentro desde sus hogares.

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La final del Mundial 2026 entre Argentina y España llega en un contexto particular para la capital jujeña. Luego del fuerte temporal de viento norte, alrededor de 5.000 usuarios continúan sin servicio eléctrico, una situación que podría impedir que muchas familias sigan el partido desde sus casas.

Ante este escenario, Ciudad Cultural y el Multiespacio El Alto, en Alto Comedero, volverán a convertirse en puntos de encuentro para los hinchas. Ambos espacios, que ya transmitieron los encuentros de la Selección durante toda la Copa del Mundo, repetirán la experiencia para la gran final y cobran especial relevancia frente a los inconvenientes con el suministro de energía.

Los dos espacios gratuitos para alentar a la Selección

Uno de los puntos será el Multiespacio El Alto, ubicado en avenida Snopek y Pampa Blanca, en Alto Comedero. La convocatoria comenzará desde las 15, una hora antes del inicio del partido.

La otra alternativa será Ciudad Cultural, donde el Gobierno de Jujuy organizará nuevamente la transmisión del encuentro en pantalla gigante, con acceso libre para el público.

En ambos casos, los espacios fueron preparados para recibir a cientos de personas y permitir que familias y grupos de amigos compartan la definición del Mundial alentando a la Selección Argentina.

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